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Наставник Боруссии: История и традиции ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам против Реала
Поможет хорошая игра
Наставник "Боруссии" Менхенгладбах Марко Розе посетил пресс-конференцию перед встречей с мадридским "Реалом".
"История и традиции высоко ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам завтра. Мы сосредоточены исключительно на ближайшей игре. У "Реала" полно классных игроков. Это будет очень трудный матч.
Для меня большая честь противостоять таким классным игрокам и такому тренеру, как Зинедин Зидан. У него большой опыт, и он всегда хладнокровен.
Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в матче с "Интером". Но мы можем извлечь из этого матча много хорошего. Это может помочь нам в достижении положительного результата завтра", - приводит слова Розе сайт УЕФА.
Отметим, что в группе немецкого клуба также играют "Шахтер" и "Интер".
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