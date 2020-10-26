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Наставник Боруссии: История и традиции ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам против Реала

Лига Чемпионов
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Поможет хорошая игра

Наставник Боруссии: История и традиции ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам против Реала
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Боруссии" Менхенгладбах Марко Розе посетил пресс-конференцию перед встречей с мадридским "Реалом".

"История и традиции высоко ценятся в нашем клубе, но они не помогут нам завтра. Мы сосредоточены исключительно на ближайшей игре. У "Реала" полно классных игроков. Это будет очень трудный матч.

Для меня большая честь противостоять таким классным игрокам и такому тренеру, как Зинедин Зидан. У него большой опыт, и он всегда хладнокровен.

Мы слишком долго демонстрировали уважение к сопернику в матче с "Интером". Но мы можем извлечь из этого матча много хорошего. Это может помочь нам в достижении положительного результата завтра", - приводит слова Розе сайт УЕФА.

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Отметим, что в группе немецкого клуба также играют "Шахтер" и "Интер".

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Реал (Мадрид) Марко Розе
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