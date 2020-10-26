Каштру: Есть команды, которые сильны только с определенными игроками, но мы сильны, когда мы все вместе

Главный тренер " Шахтера " Луиш Каштру на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Интером".

- Можно сказать, что "Шахтеру" сейчас проще играть вторым номером? Какое состояние Пятова и Матвиенко?

– Если говорить о "Реале" и "Ворскле", нужно понимать, что это были совершенно разные матчи. Играя с "Ворсклой" мы смогли оформить 14 ударов в створ ворот, а полтавчане – всего 3. У нас было 70% владения мяча, мы полностью доминировали в матче, создавая при этом огромное число моментов.

Против "Реала" у нас было около 43% владения, у "Реала" – 57%. Мы нанесли много ударов в створ, создали намного больше моментов, чем мадридцы в том матче. Было одно и то же желание в обоих матчах. Мы старались держать ворота соперника в своей голове, играть только вперед.

Но "Ворскла" закрылась и не давала нам зоны для завершения атак. "Реал" играл в более атакующий футбол, благодаря этому создали огромное число моментов в зоне завершения и штрафной. Это разные соперники, разные матчи, их нельзя сравнивать. Уровень совершенно разный.

Но в обоих матчах мы были полностью компетентны. К сожалению, не смогли реализовать все моменты в матче с "Ворсклой", против "Реала" удалось больше.

Матвиенко и Пятов заявлены на завтрашний матч.

- Какие выводы для себя сделали после 0:5 от "Интера" в августе?

– Ситуация, которая была два месяца назад, доказала мне то, что я уже знал о футболе. В футболе все происходит очень и очень внезапно. Ты никогда не должен думать, что все уже решено, что мы уже победили.

Я не говорю, что тот матч был у нас под контролем. В перерыве мы уступали 0:1. У нас в первом тайме был момент, как и у "Интера", они смогли его реализовать. Во втором тайме у нас сразу же был отличный момент, могли сделать счет 1:1. Никто бы не знал, как игра пошла бы дальше. Но и это не удалось.

"Интер" забил второй мяч. Тогда игра начала уходить из наших рук. Мы тогда уже понимали, что, возможно, хорошего результата будет добиться очень и очень сложно. Это напоминает мне матч в Загребе, когда мы уступали 1:3 и за несколько минут смогли сравнять счет.

Ничего не решено и все может произойти в любой момент. Каждый день я учусь чему-то новому со своими игроками, матчами, коллегами. Каждый день у тебя есть что-то новое. Это был конец нашего еврокубкового пути в прошлом сезоне, потому что попался очень сильный "Интер".

Благодаря этому поражению я научился, что нужно продолжать свой путь, несмотря на то, что происходит. Перед тобой всегда есть огромная гора, скала. Тебе нужно найти путь – рыть тоннель, обойти, перелезть. Но как-то нужно преодолеть ее, чтобы идти по своему пути.

Мы нашли этот путь. Сезон закончился, новый начался. У нас есть цель на сезон – постараться стать чемпионами Украины, выиграть Кубок и провести великолепную кампанию в еврокубках.

Если ты оступился, нужно вставать, верить, работать и просто идти вперед. И тебе будет все удаваться, но только если ты будешь искренне отдаваться своей работе.

- У вас одна из самых молодых команд в ЛЧ. Насколько сложно соблюдать дисциплину и контролировать ее 90 минут?

– Если не ошибаюсь, в составе против "Реала" у нас было только три игрока старше 22 лет – Дентиньо, Марлос и Хочолава. Я смотрю не на возраст игроков, а на качества, какие у них есть, независимо от возраста.

Несмотря на то, что нам предстоит сыграть с сильнейшим "Интером", который борется за скудетто, хочет выйти из группы с первого места, все ребята будут сконцентрированными.

Всегда важно, чтобы в команде была душа, бешенное желание побеждать. Если будем делать все дисциплинированно, отдаваться в каждом упражнении, то весь этот успех сможем перенести на поле. Тогда будем показывать качественную игру, это будет происходить натурально.

Уверен, у этих молодых ребят будет положительная энергия, желание, амбиции победить в матче. Но помимо желания, должна быть дисциплина, строгость, внимательность, отдача игре все 90 минут.

Неважно, молодой ты или взрослый – команда всегда должна оставаться командой. Нет ни одного клуба в мире, где рулит один или два игрока. Нет, мы единое целое как одна команда. Без разницы, у кого какой статус, опыт или его отсутствие.

Если у тебя есть качество и ты будешь работать во благо команды – все у тебя будет получаться. Это самая большая сила – коллектив команды.

- Какая задача для вас сложнее: рассчитать сильные стороны "Интера" или определить состав на этот матч?

– Самое главное – постараемся выбрать самый компетентный состав. Ребята выйдут на поле настроенными, понимая, что хотят сделать в матче.

Самое сложное в жизни тренера команды, где есть ребята, переболевшие ковидом – есть определенные ребята, которые остались здоровыми, играют постоянно в таком режиме. У них накапливается усталость.

Есть другие ребята, которые сдали положительные тесты и на две недели ушли на самоизоляцию. Они не тренируются и не готовятся к матчам. Некоторым нужно больше времени, чтобы вернуться, остальные немного уставшие – все вместе создает непростую ситуацию.

Ребята, которые не тренировались из-за ковида, не значит, что у них все хорошо, если они сдают отрицательный тест. Есть много вещей, которые не выносят на обозрение. Но многие понимают, как этот вирус может повлиять на организм человека.

Это очень сильно осложняет нашу жизнь. Но наша команда состоит из суперкомпетентных ребят, которые знают, что нужно делать на поле. Самое главное – сильный союз и настрой на победу. Несмотря на то, что я знаю, что практически всегда мы сильнее, когда все вместе.

Знаю, что есть команды, где команды сильны только с определенными игроками в составе. Но мы сильны только когда мы все вместе.