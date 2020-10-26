Конте: В полуфинале ЛЕ против Шахтера мы провели идеальный матч. Такой сложно будет повторить

Главный тренер "Интера" Антонио Конте на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Шахтера".

– Считаю, в августе мы провели практически идеальный матч. Такой сложно будет повторить. Мы знаем, что "Шахтер" – очень сильная команда. Три гола в ворота "Реала" абсолютно не случайны. Мы хорошо подготовились к матчу. Надеюсь, сможем на поле показать все наши заготовки.

- Будет ли матч с "Шахтером" определяющим для распределения мест в таблице группы?

– Считаю, "Интер" уже занимает свое достойное место в европейском футболе. Мы стали значительно опытнее, если сравнивать с прошлым годом. Нам нужно идти в том же направлении, совершенствоваться, идти вперед.

С уважением относимся ко всем соперникам. Но мы должны ориентироваться на себя, свою игру. Я всегда недоволен, когда игроки показывают пассивность на поле.

- Сколько матчей "Шахтера" вы посмотрели, готовясь к встрече? Что увидели в игре горняков?

– Мы смотрели несколько матчей в УПЛ, в том числе последний. Мы знаем, что "Шахтер" занимает достойное место в европейском футболе. Одна из сильных сторон клуба – ни постоянно находят сильных игроков. Это тенденция. В свое время "Шахтер" нашел Фернандиньо, Виллиана, Срну, Мхитаряна.

Сегодня в составе команды тоже есть много индивидуально сильных футболистов. Мы уважаем этого соперника. Но постараемся проявить свои сильные стороны.