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Гасперини: Аякс атакует большими силами, и Аталанта должна как-то противостоять этому
Интересный матч симпатичных коллективов
Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини посетил пресс-конференцию накануне игры его команды против "Аякса".
"Аякс" - сильная команда. Она может экспериментировать в определенных матчах в национальном чемпионате. Но Лига чемпионов - другое дело. Мы надеемся осложнить им задачу и выравнять силы двух команд.
Завтра будет совершенно другой матч по сравнению с "Сампдорией". Это будет гораздо более открытая игра. "Аякс" атакует большими силами, и мы должны как-то противостоять этому", - приводит слова итальянского тренера УЕФА.
Что интересно - в последней игре Серии А "Аталанта" проиграла "Сампдории".
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