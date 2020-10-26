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Гасперини: Аякс атакует большими силами, и Аталанта должна как-то противостоять этому

Лига Чемпионов
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Интересный матч симпатичных коллективов

Гасперини: Аякс атакует большими силами, и Аталанта должна как-то противостоять этому
UA-Футбол
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Тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини посетил пресс-конференцию накануне игры его команды против "Аякса".

"Аякс" - сильная команда. Она может экспериментировать в определенных матчах в национальном чемпионате. Но Лига чемпионов - другое дело. Мы надеемся осложнить им задачу и выравнять силы двух команд.

Завтра будет совершенно другой матч по сравнению с "Сампдорией". Это будет гораздо более открытая игра. "Аякс" атакует большими силами, и мы должны как-то противостоять этому", - приводит слова итальянского тренера УЕФА.

Что интересно - в последней игре Серии А "Аталанта" проиграла "Сампдории".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аякс (Амстердам) Аталанта (Бергамо)
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