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Динамо прибыло в Будапешт на матч с Ференцварошем

Лига Чемпионов
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В среду будет очень интересный матч

Динамо прибыло в Будапешт на матч с Ференцварошем
Новина українською

Чартерный рейс с делегацией "Динамо" на борту прибыл в столицу Венгрии на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

После прилета в международный аэропорт имени Ференца Листа динамовцы преодолели чуть больше 20 км на автобусе, после чего разместились в гостинице в центре Будапешта.

Во вторник, 27 октября, главный тренер "бело-синих" и один из игроков нашей команды ответят на вопросы представителей СМИ, в рамках предматчевой пресс-конференции, а затем футболисты опробуют газон стадиона "Ференцварош".

Напомним, что матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября, начало - в 22:00 по киевскому времени.

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В статье: Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ФК Динамо

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