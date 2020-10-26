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Динамо прибыло в Будапешт на матч с Ференцварошем
В среду будет очень интересный матч
Чартерный рейс с делегацией "
После прилета в международный аэропорт имени Ференца Листа динамовцы преодолели чуть больше 20 км на автобусе, после чего разместились в гостинице в центре Будапешта.
Во вторник, 27 октября, главный тренер "бело-синих" и один из игроков нашей команды ответят на вопросы представителей СМИ, в рамках предматчевой пресс-конференции, а затем футболисты опробуют газон стадиона "Ференцварош".
Напомним, что матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября, начало - в 22:00 по киевскому времени.
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