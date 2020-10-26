Динамо прибыло в Будапешт на матч с Ференцварошем

Чартерный рейс с делегацией " Динамо " на борту прибыл в столицу Венгрии на матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

После прилета в международный аэропорт имени Ференца Листа динамовцы преодолели чуть больше 20 км на автобусе, после чего разместились в гостинице в центре Будапешта.

Во вторник, 27 октября, главный тренер "бело-синих" и один из игроков нашей команды ответят на вопросы представителей СМИ, в рамках предматчевой пресс-конференции, а затем футболисты опробуют газон стадиона "Ференцварош".

Напомним, что матч "Ференцварош" - "Динамо" состоится в среду, 28 октября, начало - в 22:00 по киевскому времени.