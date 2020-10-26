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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не пропустите стрим до и после матча Шахтёр - Интер на канале UA-Футбол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Начало в 19:20 и 21:55

Не пропустите стрим до и после матча Шахтёр - Интер на канале UA-Футбол
UA-Футбол
Новина українською

Друзья, мы продолжаем накануне матчей украинских клубов в Лиге чемпионов проводить прямые эфиры с разбором встреч. Перед игрой "горняков" против миланского "Интера" мы обсудим последние новости о поединке, стартовые составы, а также вспомним встречу соперников в полуфинале предыдущей Лиги Европы.

Читайте такжеШахтёр - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Также залетайте в нашу прямую трансляцию после игры второго тура ЛЧ между "Шахтером" и "Интером"! Мы обсудим все главные события на поле, а также попробуем заглянуть в будущее, которое ожидает "горняков" на групповом этапе чемпионской лиги. Начало стрима в 21:55.

Вы также можете принять активное участие в стриме. Для этого пишите в чате к трансляции ваши мысли о поединке. Самые интересные комментарии обязательно прозвучат в эфире!

Стрим до матчу

Стрим после матча

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) канал UA-Футбол
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