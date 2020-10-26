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Мюллер: Сейчас Бавария неудержима, но это никак не поможет нам в марте или апреле
Рассудительные слова
Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер посетил пресс-конференцию накануне игры против "Локомотива".
"Очень здорово, что нас ждет очередной матч нашего турнира. Хотим продолжать в том же духе. "Бавария" находится в хорошей форме, мы уверены в себе. Все говорит о том, что мы сможем добиться положительного результата.
У нас нет проблем с мотивацией. "Бавария" сейчас явно на ходу, и мы очень хотим продолжать в том же духе. Намерены с первых же секунд действовать агрессивно и создавать опасные моменты у ворот соперника.
"Бавария" всегда входит в число фаворитов, весной мы всегда среди претендентов на победу в Лиге чемпионов. Сейчас наша команда практически неудержима, но это никак не поможет нам в марте или апреле. Но я безгранично верю в наши возможности", - приводит слова немецкого полузащитника сайт УЕФА.
Напомним, что неделю назад мюнхенцы разгромили "Атлетико" (4:0).
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