Мюллер: Сейчас Бавария неудержима, но это никак не поможет нам в марте или апреле

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер посетил пресс-конференцию накануне игры против "Локомотива".

"Очень здорово, что нас ждет очередной матч нашего турнира. Хотим продолжать в том же духе. "Бавария" находится в хорошей форме, мы уверены в себе. Все говорит о том, что мы сможем добиться положительного результата.

У нас нет проблем с мотивацией. "Бавария" сейчас явно на ходу, и мы очень хотим продолжать в том же духе. Намерены с первых же секунд действовать агрессивно и создавать опасные моменты у ворот соперника.

"Бавария" всегда входит в число фаворитов, весной мы всегда среди претендентов на победу в Лиге чемпионов. Сейчас наша команда практически неудержима, но это никак не поможет нам в марте или апреле. Но я безгранично верю в наши возможности", - приводит слова немецкого полузащитника сайт УЕФА.

Напомним, что неделю назад мюнхенцы разгромили "Атлетико" (4:0).