Зидан: С Боруссией нужно показать такой же футбол, как и в Эль-Классико

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан посетил пресс-конференцию перед встречей с немецкой "Боруссией".

"Наша игра в эль-класико - это именно то, что нам нужно показать и завтра. Мы отлично играли, боролись как команда, и самое главное - мы постараемся сделать то то завтра. Нам нужно повторить то, что мы показали в эти выходные.

Мы знаем ситуацию, которая сложилась перед нашей второй игрой Лиги чемпионов. Мы должны сохранять концентрацию все 90 минут, бороться и сражаться. Будет сложный матч. Нам надо сосредоточиться на том, что мы делаем на поле", - приводит слова Зидана сайт УЕФА.

Отметим, что также в групе "сливочных" играют "Шахтер" и "Интер".