От сверхнового к старому. С августа Интер успел измениться дважды

В предыдущем сезоне "Интер" побил рекорд клуба по голам во всех турнирах (113), впервые за десять лет набрал 82 очка в лиге и вышел в финал Еврокубка, впервые за девять вышел в Топ-2 лиги. В августе-сентябре его наставник Антонио Конте упрочил свои позиции в клубе, получил игроков, которых хотел. Команда явно усилилась. Поэтому ей уже не простят сезон без Скудетто и без выхода в плей-офф Лиги Чемпионов. Как говорит экс-игрок сборной Италии Джованни Галли, в случае неудач сразу же начнётся суд. Уже начался. И у "Шахтёра" есть шансы устроить миланцам ещё одно "заседание".

Новая диктатура

За последний год с небольшим "Интер" явно сократил отставание от "Ювентуса". В сезоне 2019/20 он потерял математические шансы на Скудетто за два тура до финиша, а не за 7-8, как ранее. В итоге отстал на одно очко, а не на 21-23. Сократил и финансово. Скорее всего, клуб задекларирует более ста миллионов евро убытка за год по сравнению с 90 "бьянконери". Зато у него этот убыток реальный, а не сниженный благодаря бухгалтерским трюкам, урезаниям зарплат, вливаниям аукционеров. При 80-миллионном отставании по зарплатам и 200-миллионном - по годовому доходу - "Интер" несомненно здоровее "Юве".

Создалось впечатление, что в августе-октябре "змеи" приблизились ещё немного. "Ювентус" начал совершенно новый проект с обилием молодёжи. И с неопытным тренером. В его руководстве чувствуются столкновения. В "Интере" же столкновения закончились уже в сентябре полной победой одной из сторон. Андреа Пирло его нынешним подопечным даже тяжело называть Мистером. В "Интере" совершенно ясно, кто Мистер. Два демарша Конте, зарабатывающего в 6.6 раз больше Пирло (12:1.8), с фактически угрозой уйти и яростной критикой в адрес своего же руководства были успешными и установили диктатуру.

Хотя значит ли это, что теперь весь проект держится на Антонио? Теоретически - да. Он добился отмены трансферов молодых Кумбуллы и Тонали и взял тех, кого хотел - сверхопытных Александара Коларова, Артуро Видаля, Маттео Дармиана. Он отправил в тень спортивного директора Пьеро Аузилио, которого вроде бы обвинял в сливе информации из клуба в прессу. Даже Джузеппе Маротта ушёл в тень и якобы всем доволен. Конте стал единоличным лидером. В клубе, который всегда был даже не демократией, а охлократией. Где тренер даже во время побед будто на центрифуге, как говорил Джованни Трапаттони.

Новый Конте

Впрочем, есть намёки и на иное. Китайские владельцы клуба не просто проглотили жабу. Похоже, они даже рады, что Видаль и Коларов стоили раз в 15 меньше, чем один Кумбулла - "Роме". Кроме того, вернулись из аренд и играют Иван Перишич и Раджа Наингголан, на которых Конте летом 2019-го поставил крест. Да даже сам тренер вдруг заговорил о том, что слишком часто страдал раньше, причинял боль самому себе, воспринимал футбол слишком серьёзно, как войну, признавал лишь результат. А ныне учится наслаждаться футболом, получать от него удовольствие и признаёт важность демонстрируемой игры.

Конте гораздо меньше жалуется ("глупо измерять, кто больше страдает от потерь из-за коронавируса"), при том, что как раз его команда страдает очень много. Заявляет, что задача тренера - подбирать тактику под игроков, а не наоборот. Невероятно! Неужели это тот самый Конте, который говорил, что отойдёт от схемы 3-5-2 "только через мой труп"? Он изменился. Возможно, увидя любовь болельщиков, не желавших его ухода, и критику экспертов за демарши. И он остался. Явно собираясь научиться жить в этой интеровской атмосфере "флага на ветру", как её назвал легендарный Джузеппе Бергоми.

Новая игра

Эти межсезонные пертурбации с клубом и тренером повлияли и на игру и результаты команды. Кампанию в Лиге Европы-2020 она прошла с ранним высоким прессингом, в том числе и латералей, ранними голами (даже в проигранном финале), жёсткой обороной и минимумом пропущенных. Вратарь Самир Ханданович заявил о смене приоритетов на "прежде всего не пропустить", отметив, насколько это улучшило оборону. Нынешний же сезон был начат совершенно иначе. По сверхновому. Акцентом на атаку. Как результат - потеря баланса и десять пропущенных в шести первых матчах. Чего не было девять лет.

На флангах у "Интера" ныне остроатакующие быстрые Хакими и Перишич, а не трудолюбивые Д'Амброзио и Янг. Первые думают не о том, как отобрать мяч, а как продвинуться с ним побыстрее в опасную зону. Оба смещаются в центр, в штрафную, и готовы пробить либо отдать гораздо более острый пас. В результате прессинг "Интера" ухудшился, а его репутация постоянно забивающего в первые 15-20 минут (лучший по таким голам в лиге в сезоне 2019/20) практически исчезла. Зато в целом атака стала намного более грозной и уже не зависела от Ромелу Лукаку. А владение мячом выросло с 36-53 в августе до 57-66.

Усилил атаку и практически переход на 3-4-1-2, что принесло ещё больше присутствия вблизи штрафной площадки. Принесло 15 мячей в шести матчах во всех турнирах, выход с 5-6 мест по ударам по воротам и владению мячом в сезоне 2019/20 на 2-3. Выход из аутсайдеров по дриблингу в середняки. И Конте заявлял, что не собирается стреноживать подопечных и лишать их радости. С другой стороны, Хакими и Перишич оставляют дыры в обороне, не хватает одного опорника. Место аутсайдера по отбору осталось. Потому соперникам уже было гораздо легче начинать контратаки через центр, затем подключая фланги.

"Фиорентина", "Милан" в лиге и гладбахская "Боруссия" в Лиге Чемпионов проходили центр поля особенно легко. Далее было сложнее, ведь "Интер" второй в Серии А по пропущенным ударам. Но забить удавалось. Разумеется, не добавляли баланса и семеро заболевших коронавирусом. Из-за чего приходилось менять составы на ходу и ставить в центр обороны левого защитника Коларова и правого Д'Амброзио. Особенно проваливался первый, ужасно читая игру и ошибаясь на ровном месте.

Старая игра

За всё это пресса немало критиковала. Особенно - после Миланского дерби, проигранного впервые за четыре года. Постепенно игроки начали возвращаться. Потому Конте решил вернуться к 3-5-2, подумать об осторожности и обороне. В итоге "Боруссия" нанесла шесть ударов по воротам Хандановича, "Дженоа" - один (!). Вместе с тем, атака, скорость на флангах исчезли, вернулось уныние зимы 2019/20. От "Боруссии" (2:2) пришлось спасаться на последних минутах, вызывая дежавю домашней ничьей против команды из четвертой корзины и год назад. А "Дженоа" при унылой игре затолкали Лукаку и Д'Амброзио.

Кого следует опасаться прежде всего? Лукаку. Ныне он кажется ещё более монструозным, чем в августе, тащит команду, создаёт в одиночку. Уже забил десять мячей в девяти матчах за клуб и сборную. Сразу двое игроков "Боруссии" назвали игру "Интера" абсолютно предсказуемой и говорили о 99-ти процентах пасов на Лукаку. Но ведь он в итоге затолкал немцам дважды. Создаёт Ромелу всегда, против "Лацио" (1:1) и "Милана" (1:2) просто не всё реализовал. Gazzetta Dello Sport назвала его Remelu (игра слов "король" и "Ромелу"). А по голам в гостях в предыдущем сезоне он и вовсе лидер лиг Топ-5.

За ним идёт Николо Барелла. Его уже сравнивают с Лотаром Маттеусом, называют миксом Дженнаро Гаттузо с Зинедином Зиданом. Он и отбирает как питбуль, и двигается без мяча, и гениально пасует, и подключается в штрафную. Он ещё не забивал осенью, но всё важнее для команды. У новичка Хакими также два ассиста плюс один гол. Его скорость и дриблинг феноменальны, правой он отлично пасует, левой отлично бьёт. Латераль будущего. Экс-игрок "Интера" и Чемпион Мира-1990 Андреас Бреме заявляет, что Конте просто влюбился в Ашрафа, поскольку других игроков такого типа просто нет.

Потенциально крайне опасен и Лаутаро Мартинес. В своей лучшей форме он техничен, мобилен, отлично бьёт и издали, и из центра штрафной. Он забил в первых трёх матчах сезона. Вот только в трёх следующих не забивал и, похоже, вновь впал в мини-депрессию. Опасен и победитель Лиги Чемпионов Перишич, если дать ему простор, но он слишком заигрывается с мячом. Артуро Видаль всё ещё не адаптировался и больше провоцирует, чем играет. Также опасное занятие для "Шахтёра". Марсело Брозович после летних похождений в пьяном виде несколько потерял и доверие Конте, и собственную форму.

Центр поля и вправду хромает. Вследствие отсутствия Сенси, Гальярдини и Наингголана Эриксен уже получил достаточно шансов, но всё так же плох. Хотя и Конте надеется научить его играть интенсивнее и яростно защищает от прессы. Шкриньяр всё ещё сырой после болезни. Д'Амброзио силён физически, трудолюбив и забивает головой при "стандартах". Но и он крайний защитник. Старательных латералей Дармиана и Янга реально остановить либо пройти. В центре же обороны лучший тандем сезона 2019/20 Бастони-Де Фрай также много пропускал и не в форме. А Ханданович уже пасовал врагу вместо друга.

К августу "Интер", казалось, наконец-то построил безжалостную команду с железной обороной и чёткой стратегией. Эта команда легко разобралась с "Шахтёром". Однако ныне из-за тактических решений, трансферов, травм, болезней и других факторов она исчезла. Конте вполне способен вернуть её, способен построить и другой "Интер", яркий, атакующий. Игроки потихоньку возвращаются. Но нужно время. А в нынешнем состоянии через быстрый короткий пас в центре поля, фланговые прорывы, резкость его можно и нужно ловить. Конечно, Лукаку своё забьёт. Но "Шахтёр" способен ответить мощнее.