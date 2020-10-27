Сергей Ященко: Если Шахтер сумеет преодолевать высокий прессинг Интера, то будет успех

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко оценил шансы "горняков" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Интера".

- После феерической победы над "Реалом" шансы на успех с "Интером" у "Шахтера" увеличиваются?

- Не думаю, что "Шахтер" будет рассматриваться как фаворит. Не умоляя достоинства донетчан, все прекрасно понимают, что "Реал" сыграл не в свою лучшую игру. Может, не было должного настроя, посчитали, что полурезервный состав не доставит никаких проблем, играя дома. А "Шахтер" - молодцы, реализовали все, что можно было и сыграли игру, которую запланировал тренерский штаб: на контратаках с быстрыми выходами большой группы игроков. Тем более испанцы не прессинговали, оставляя много пространства для таких атак. Думаю, главный тренер "Интера" Антонио Конте понимает, что "Шахтер" может играть на равных с любой командой, поэтому хорошо проанализирует победный матч с "Реалом" и не даст "горнякам" свободно пользоваться зонами. Наверняка с миланцами не получится такой же игры, как в Мадриде, потому что стиль итальянцев для наших команд неудобный. Ждем интересной встречи, и надеемся "Шахтер" сыграет так, как и с "Реалом", а главное - не допустит таких ошибок в центральной зоне защиты, как делали мадридцы. Есть все шансы удачно сыграть на "Олимпийском".

- Не будет ли довлеть на игроков недавнее крупное поражение 0:5 от того же "Интера", где соперник просто смял нашу команду?

- Миланцы постараются также удачно сыграть против "Шахтера", как и два месяца назад. И "Шахтер" прекрасно понимает - это команда будет совсем другого уровня, тем более всю силу и мощь они испытали на себе. Что они смогут на сей раз противопоставить сопернику и какие выводы сделают из поражения, увидим уже скоро. Наверняка главный тренер все подробно объяснит и постарается не допустить таких провальных моментов, как было недавно.

- Попробуем предугадать тактику игры "Шахтера": плотная защита с быстрыми контратаками. С такой командой как "Интер" других вариантов нет.

- Думаю, да. Тактика будет избрана на большом скоплении игроков возле своей штрафной площадки, с перехватом мяча и быстрыми контратаками. Тем более такие быстроногие игроки как Додо, Тете, Соломон, Дентиньо умеет это эффективно делать. Сейчас "Шахтер" применяет такую тактику с сильными командами. Она принесла пользу с "Реалом" и, будем надеется, сработает с "Интером". Итальянская команда агрессивная, умеет применять с первых минут высокий прессинг, и задача игроков "Шахтера" умело выходить из-под такого давления. Если сумеет сделать это, то будет успех.

- Если с атакующими действиями у "Шахтера" все в порядке, то оборона вызывает беспокойство. Как сдержать мощный тендем Лукаку и Мартинеса? В последней игре с "Ворсклой" очень неудачно и с ошибками сыграл центральный защитник Бондарь.

- Нужно реально понимать, что молодые футболисты не имеют еще такого игрового опыта на таком уровне как Лига чемпионов, поэтому ожидать от них в каждой игре стопроцентной самоотдачи, игры без ошибок, не стоит. Нет стабильности. Может трудно после такого эмоционального всплеска и той психологической нагрузки моментально переключится на наши реалии. Тренеры проанализируют ошибки, подскажут, как их минимизировать и направят игроков в нужное русло.

- В этой паре нет фаворита?

- Естественно. Мы знаем, что футбол непредсказуем, многие команды сейчас испытывают кризис. Как пример: "Бавария" выиграла все что может и вдруг в чемпионате уступает команде ниже уровнем 1:4. Кто мог предположить такое? Никто. "Шахтер" выиграл у "Реала", забив ему три мяча, но через три дня мадридцы обыгрывают "Барселону". Зато "Шахтер" не может обыграть "Ворсклу". Будем надеяться, что с полтавчанами сыграли не так ярко, а с "Интером" выстрелят и сыграют так же блестяще, как в Мадриде. Да, по трофеям и именам эти клубы гранды, но по игре можно с ними бороться и даже обыгрывать.

Матч "Шахтер" - "Интер" состоится во вторник, 27 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка.