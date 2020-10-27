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В ожидании Зинченко – Гвардиола огласил заявку на поединок ЛЧ с Марселем

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Англичане поехали во Францию

В ожидании Зинченко – Гвардиола огласил заявку на поединок ЛЧ с Марселем
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил список футболистов, которые отправятся на выездной матч 2-го тура Лиги чемпионов против французского "Марселя". Напомним, стартовый свисток прозвучит сегодня в 22:00 по киевскому времени.

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Отметим, что во Францию не полетели Серхио Агуэро, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Натан Аке и Бенжамен Менди. Весь список выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Стеффен, Карсон

Защитники: Уокер, Диаш, Стоунз, Харвуд-Беллис, Канселу, Ляпорт, Гарсия

Полузащитники: Родри, Гюндоган, Зинченко, Де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер

Нападающие: Стерлинг, Торрес, Силва, Марез

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В статье: Хосеп Гвардиола Марсель (Франция) Лига чемпионов Манчестер Сити Марсель Александр Зинченко Лига Чемпионов УЕФА Олимпик (Марсель)
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Источник:
Man City

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Комментарии (2)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 12:48
что же Зина так "сдал"... Вероятность выхода на поле в игру менее 10%
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0
-1
Tasha (Киев)
27.10.2020 в 13:15
Вірогідність виходу Гвардіола оцінює
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0
0


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