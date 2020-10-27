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В ожидании Зинченко – Гвардиола огласил заявку на поединок ЛЧ с Марселем
Англичане поехали во Францию
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил список футболистов, которые отправятся на выездной матч 2-го тура Лиги чемпионов против французского "Марселя". Напомним, стартовый свисток прозвучит сегодня в 22:00 по киевскому времени.
Отметим, что во Францию не полетели Серхио Агуэро, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Натан Аке и Бенжамен Менди. Весь список выглядит следующим образом:
Вратари: Эдерсон, Стеффен, Карсон
Защитники: Уокер, Диаш, Стоунз, Харвуд-Беллис, Канселу, Ляпорт, Гарсия
Полузащитники: Родри, Гюндоган, Зинченко, Де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер
Нападающие: Стерлинг, Торрес, Силва, Марез
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