В ожидании Зинченко – Гвардиола огласил заявку на поединок ЛЧ с Марселем

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил список футболистов, которые отправятся на выездной матч 2-го тура Лиги чемпионов против французского "Марселя". Напомним, стартовый свисток прозвучит сегодня в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что во Францию не полетели Серхио Агуэро, Фернандиньо, Габриэл Жезус, Натан Аке и Бенжамен Менди. Весь список выглядит следующим образом:

Вратари: Эдерсон, Стеффен, Карсон

Защитники: Уокер, Диаш, Стоунз, Харвуд-Беллис, Канселу, Ляпорт, Гарсия

Полузащитники: Родри, Гюндоган, Зинченко, Де Брюйне, Фоден, Нмеча, Дойл, Бернабе, Палмер

Нападающие: Стерлинг, Торрес, Силва, Марез