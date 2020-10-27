"Ты не понимаешь, когда Месси будет бить". Харатин – о матче против Барселоны

Украинский хавбек венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал поражение от каталонской "Барселоны" в Лиге чемпионов (1:5). Цитирует Харатина ПРОФУТБОЛ.

"Я бы отдал свой гол, если бы вничью сыграли. Больше был разочарован после матча, чем доволен. В матче с "Мольде" я бил решающий пенальти. Понимал, что если забью, то у нас есть хороший шанс попасть в ЛЧ. После этого было морально легче бить пенальти в ворота "Барсы".

"Мы с женой путешествовали зимой, поехали на несколько дней в Барселону, часа два гуляли на "Камп Ноу", слушали истории всякие про Месси. Уже спустя полгода удалось сыграть на этом стадионе. Крутая история".