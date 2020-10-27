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"Ты не понимаешь, когда Месси будет бить". Харатин – о матче против Барселоны

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Игорь на связи

"Ты не понимаешь, когда Месси будет бить". Харатин – о матче против Барселоны
Новина українською

Украинский хавбек венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин прокомментировал поражение от каталонской "Барселоны" в Лиге чемпионов (1:5). Цитирует Харатина ПРОФУТБОЛ.

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"Я бы отдал свой гол, если бы вничью сыграли. Больше был разочарован после матча, чем доволен. В матче с "Мольде" я бил решающий пенальти. Понимал, что если забью, то у нас есть хороший шанс попасть в ЛЧ. После этого было морально легче бить пенальти в ворота "Барсы".

"Мы с женой путешествовали зимой, поехали на несколько дней в Барселону, часа два гуляли на "Камп Ноу", слушали истории всякие про Месси. Уже спустя полгода удалось сыграть на этом стадионе. Крутая история".

"Ты не понимаешь, когда Месси будет бить, когда будет отдавать пас, мяч всегда под его левой ногой. Тяжело было его закрыть. Мне понравилось, как Бускетс вышел на замену – он тоже делал разницу".

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Игорь Харатин Лига Чемпионов УЕФА Ференцварош
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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