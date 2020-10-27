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Канал Футбол 1 объявил, кто будет комментировать матч Шахтер - Интер
Отметили возвращение звезды
Как известно, во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграет с "Интером". Начало игры в 19:50.
Прямую трансляцию поединка будет осуществлять канал Футбол 1. комментировать игру - Виктор Вацко. Напомним, накануне Футбол 1|2|3 объявил о возвращении известного комментатора на канал.
Напомним, что на UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио онлайн трансляция матча "Шахтер" - "Интер". Где еще можно посмотреть матч онлайн, читайте здесь >>.
Также рекомендуем вам ознакомиться с прогнозом на матч от Игоря Семйон, а в материале Леона Вургафта читайте о текущем состоянии дел в "Интере".
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