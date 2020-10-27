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Канал Футбол 1 объявил, кто будет комментировать матч Шахтер - Интер

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Отметили возвращение звезды

Канал Футбол 1 объявил, кто будет комментировать матч Шахтер - Интер
Новина українською

Как известно, во вторник, 27 октября, донецкий "Шахтер" в рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграет с "Интером". Начало игры в 19:50.

Прямую трансляцию поединка будет осуществлять канал Футбол 1. комментировать игру - Виктор Вацко. Напомним, накануне Футбол 1|2|3 объявил о возвращении известного комментатора на канал.

Напомним, что на UA-Футбол будет доступна текстовая и аудио онлайн трансляция матча "Шахтер" - "Интер". Где еще можно посмотреть матч онлайн, читайте здесь >>.

Также рекомендуем вам ознакомиться с прогнозом на матч от Игоря Семйон, а в материале Леона Вургафта читайте о текущем состоянии дел в "Интере".

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В статье: Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (9)
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Liverpool 333 (Кировоград )
27.10.2020 в 16:00
хоч один адекватный комментатор будет теперь на футболах. Хотя ещё Михайлюк более менее, а все остальные это просто ужас!
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0
0
белорус (Киев)
27.10.2020 в 15:07
Кого бы не поставили комментировать, все - лайно. Я бы, например, с удовольствием послушал бы Васю Уткина или Андронова, ну а у нас на Украине есть только два нормальных комментатора - Джулай и Босянок.
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+3
-5
Dr. House (Подолье)
27.10.2020 в 15:09
У себя на Белоруссии слушай Васю с Андроновым
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+3
-1
volin-kovel (Chicago)
27.10.2020 в 15:21
мацкалів - нєєє... , Джулай і Босянок - колись були кльові ....Вацко зараз напевно кращий з того що є . Цей мотлох на футболах неможливо слухати - коли коментує Маліновський ващє виключаюсь
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+4
-1
Саша AS80 (Харків)
27.10.2020 в 15:32
иди лучше Лукашенка послушай)))) "на Украине"....писать научись , чмо!
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+1
0
avatar
прикрапоразка (Житомир)
27.10.2020 в 14:27
Вячеслав Шарафутдинов!
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+1
-2
Саша AS80 (Харків)
27.10.2020 в 15:37
ему некогда, он чемпионат ДыНыРЫ комементирует))))
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0
0
aleks68
27.10.2020 в 15:41
это продажное чучело усердно лижет зад в даУНере .продался за миску похлёбки.
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0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
27.10.2020 в 14:17
Ура
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+3
0


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