Ференцварош – в поисках былой славы. За счет чего будапештский клуб снова может заявить о себе

По мнению многих специалистов и букмекеров "Ференцварош" в компании с "Мидтъюлланном" главные андердоги Лиги Чемпионов 2020/21. Если поставить сто гривен на победу команды Сергея Реброва в турнире, то можно выиграть более 100 000 грн (по данным William Hill на 27 октября). Очевидно, что шансы невероятно малы и в успех "Зеленых орлов" никто не верит. Для сравнения, у "Динамо" шансы на победу в ЛЧ в два раза выше (что, впрочем, тоже невероятно мало по сравнению с фаворитами).

Были времена, когда "Ференцварош" уважали и боялись, а в большинстве матчей команда считалась явным фаворитом, история у команды яркая и пестрая. Как минимум из-за этой истории клуб заслуживает на уважение и сейчас. В Венгрии это рекордсмен по победам в национальном чемпионате – 30 титулов, а также 20 побед в Кубке страны.

Есть у "Ференцвароша" и победа в европейском турнире – в 1965-м в финале Кубка Ярмарок "орлы" обыграли сам "Ювентус". Интересно, что решающий матч состоялся в Турине и "Старая Синьора" на своем поле ничего не смогла поделать с гостями из центральной Европы. Со счетом 1:0 тогда победил "Ференцварош", гол на 74-й минуте забил Мате Феньвеши. По пути к финалу "орлы" тогда прошли такие команды как "Рома" 3:1, "Атлетик" Бильбао 2:2 и 3:0 и "Манчестер Юнайтед" 3:3 и 2:1.

Затем был еще один великолепный евросезон – в Кубке Ярмарок 1967/68 "Ференцварош" прошел "Реал Сарагосу" 4:2, "Ливерпуль" 2:0, "Атлетик Бильбао" 4:2 и "Болонью" 5:4. В финале турнира "Лидс" остановил "Фради" 0:1 и 0:0.

А в 1975-м "орлы" играли в финале более престижного турнира - Кубка обладателей Кубков, хоть и снова неудачно. Все украинские болельщики наверняка помнят, кто тогда разгромил команду Еньо Дальноки 3:0 (дубль Владимира Онищенко и гол Олега Блохина). Это придаст дополнительной изюминки и принципиальности в ближайшем противостояние "Динамо" с лучшим клубом Венгрии.

А статус "исторического гранда" "Ференцварош" завоевал в так называемую свою "Золотую эру", которая пришлась на 60-е. Тогда в команде выступали Мате Феньвеши, Золтан Варга, а легендарный для венгерского, да и европейского футбола также Флориан Альберт завоевал "Золотой мяч 1967". Стоит вспомнить и тех, кто в конце 40-х и начале 50-х писали славу "орлов" Золтан Цибор и Шандор Кочиш. По меркам Венгрии легендарные футболисты.

Новая история "Ференцвароша" не такая яркая, тем не менее, "орлы" пробивались в групповой раунд Лиги Чемпионов. Впервые в 1995-м, тогда в группе с "Реалом", "Аяксом" и "Грассхоппером" "Фради" занял третье место.

Затем были участия в групповых раундах Кубка УЕФА и Лиги Европы - в сезоне 2004/05 и 2019/20. Правда, "Ференцварош" ни разу не выходил из группы. Возможно, под руководством Сергея Реброва "орлы" совершат еще один исторический рывок. Так на кого же рассчитывает украинский специалист, и кто может помочь Реброву переписать историю "Ференцвароша"?

Главной ударной силой "Зеленых орлов" считается 27-летний легионер из Норвегии суданского происхождения Токмак Чол Нгуен. Форвард в прошлом году перебрался в Венгрию из норвежского "Стремсгодсета" и, судя по всему, сейчас переживает лучший период в карьере. Во всех матчах "Фради" в Лиге Чемпионов 2020/21 принимал участие Нгуен и успел забить три мяча. Особо ценный его удар в ворота "Селтика" во втором квалификационном раунде – при счете 1:1 Токмак забил решающий гол, который вывел команду в третий раунд. В следующем квалифай раунде ассист норвежского нападающего помог пройти "Динамо" Загреб – снова победа 2:1.

27 лет как раз рассвет для игрока в современном футболе, возможно, нашел свою команду Токмак Чол Нгуен и принесет еще много пользы "орлам". Киевлянам необходимо опасаться его цепкости и скоростных качеств, также Нгуен умеет обыграть защитника один в один и удачно выбрать позицию. При этом, нельзя его назвать футболистом для топ-лиги, не хватает ему уверенности и если игра не пойдет, вряд ли Токмак проявит себя. Поэтому необходимо действовать с ним плотно, лишить мяча и свободного пространства.

Конечно, не можем мы оставить без внимания украинских легионеров "Ференцвароша" - Зубков и Харатин далеко не самые последние игроки в команде из Будапешта. Харатин провел все шесть матче ЛЧ в этом сезоне по 90 минут и забил два гола. Игорь умеет взять под контроль центр поля и для "Динамо" опасен тем, что хорошо знает киевлян. Зубков сыграл в трех матчах ЛЧ, голов не забивал, но также может называться игроком основы. Иногда Ребров выпускает его на замену, как усиление команды, толчок для более активных действий… но это уже совсем другая история.

Как вывод, отметим, что на сегодня "Ференцварош" это команда крепкий середняк европейского футбола, который может "выстрелить". Например, таких же крепких середняков "орлы" в этом сезоне прошли в квалификации ЛЧ – "Селтик", "Динамо" Загреб и "Мольде". Но посыпались в матче с грандом – "Барселона" разгромила команду Реброва 5:1. Тренерам "Динамо" есть над чем подумать, чтобы досконально изучить этого соперника и найти его слабые стороны.