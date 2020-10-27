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МОЗ допустил болельщиков на третий матч Шахтера в Лиге Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Но вновь ограниченное количество

МОЗ допустил болельщиков на третий матч Шахтера в Лиге Чемпионов
Новина українською

"Шахтер" матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграет третьего ноября (19:55 начало) против "Боруссии" из Менхенгладбаха в Киеве на НСК "Олимпийский".

По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах). Донецкий клуб получил соответствующее письмо из министерства.

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".

Как известно, сегодня, 27 октября, "Шахтер" сыграет с "Интером" в Киеве. На матче также будут присутствовать болельщики.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Dozenko (NewYork)
27.10.2020 в 15:59
понятно,в Полтаве значит играть нельзя, а в Киеве на стадион людей пускают
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