МОЗ допустил болельщиков на третий матч Шахтера в Лиге Чемпионов

"Шахтер" матч третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов сыграет третьего ноября (19:55 начало) против "Боруссии" из Менхенгладбаха в Киеве на НСК "Олимпийский".

По результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные матчи, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на игру Лиги чемпионов "Шахтер" – "Боруссия" (Менхенгладбах). Донецкий клуб получил соответствующее письмо из министерства.

При проведении поединка принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК "Олимпийский".

Как известно, сегодня, 27 октября, "Шахтер" сыграет с "Интером" в Киеве. На матче также будут присутствовать болельщики.