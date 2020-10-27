Валерий Бондарь: Интер поменялся, у них пришли новые звезды

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Интером".

"Думаю, всем командам, которые играли в полуфинале-финале Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, сейчас немного трудно в физическом и моральном плане. Многие теряют очки и находятся не на своих позициях.

Думаю, "Интер" поменялся, у них пришли новые звезды. На теории будет детально разбирать", - сказал Бондарь.