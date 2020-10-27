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Валерий Бондарь: Интер поменялся, у них пришли новые звезды
Защитник Шахтера - о грядущем матче с Интером
Защитник "
"Думаю, всем командам, которые играли в полуфинале-финале Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, сейчас немного трудно в физическом и моральном плане. Многие теряют очки и находятся не на своих позициях.
Думаю, "Интер" поменялся, у них пришли новые звезды. На теории будет детально разбирать", - сказал Бондарь.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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