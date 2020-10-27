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Валерий Бондарь: Интер поменялся, у них пришли новые звезды

Лига Чемпионов
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Защитник Шахтера - о грядущем матче с Интером

Валерий Бондарь: Интер поменялся, у них пришли новые звезды
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в эфире ТК "Футбол" поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Интером".

"Думаю, всем командам, которые играли в полуфинале-финале Лиге чемпионов и Лиге Европы прошлого сезона, сейчас немного трудно в физическом и моральном плане. Многие теряют очки и находятся не на своих позициях.

Думаю, "Интер" поменялся, у них пришли новые звезды. На теории будет детально разбирать", - сказал Бондарь.

Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Валерий Бондарь
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Источник:
ТК Футбол

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