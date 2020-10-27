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Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч ЛЧ с гладбахской Боруссией
Поединок состоится 3 ноября в Киеве
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С 27-го октября купить билеты могут владельцы абонементов, а с 29-го октября билеты поступят в свободную продажу.
Стоимость билетов варьируется от 100 до 10 000 гривен.
Все билеты на матч именные, и приобрести их можно будет только онлайн – через официальный сайт "горняков" или официальные мобильные приложения.
Также клуб предупреждает, что на стадионе будут действовать специальные карантинные ограничения, которые обязательны к исполнению зрителями. При этом заполняемость стадиона составит не более 15% от общей вместительности.
Напомним, что матч состоится 3 ноября.
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