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Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч ЛЧ с гладбахской Боруссией

Лига Чемпионов
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Поединок состоится 3 ноября в Киеве

Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч ЛЧ с гладбахской Боруссией
Новина українською

"Шахтер" начал реализацию билетов на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против гладбахской "Боруссии", который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

С 27-го октября купить билеты могут владельцы абонементов, а с 29-го октября билеты поступят в свободную продажу.

Стоимость билетов варьируется от 100 до 10 000 гривен.

Все билеты на матч именные, и приобрести их можно будет только онлайн – через официальный сайт "горняков" или официальные мобильные приложения.

Также клуб предупреждает, что на стадионе будут действовать специальные карантинные ограничения, которые обязательны к исполнению зрителями. При этом заполняемость стадиона составит не более 15% от общей вместительности.

Напомним, что матч состоится 3 ноября.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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