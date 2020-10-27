Шахтер начал реализацию билетов на домашний матч ЛЧ с гладбахской Боруссией

" Шахтер " начал реализацию билетов на домашний матч группового раунда Лиги чемпионов против гладбахской "Боруссии", который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

С 27-го октября купить билеты могут владельцы абонементов, а с 29-го октября билеты поступят в свободную продажу.

Стоимость билетов варьируется от 100 до 10 000 гривен.

Все билеты на матч именные, и приобрести их можно будет только онлайн – через официальный сайт "горняков" или официальные мобильные приложения.

Также клуб предупреждает, что на стадионе будут действовать специальные карантинные ограничения, которые обязательны к исполнению зрителями. При этом заполняемость стадиона составит не более 15% от общей вместительности.

Напомним, что матч состоится 3 ноября.