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Вирт: Не думаю, что разгром от Интера в ЛЕ негативно скажется на психологическом состоянии горняков
С того момента прошло уже довольно много времени
Экс-вратарь "Шахтера" Юрий Вирт поделился ожиданиями о сегодняшнем противостоянии в групповом раунде
"Главному тренеру "Шахтера" Луишу Каштру не позавидуешь, поскольку ему нужно хорошенько подумать, кого бросить в бой против итальянского гранда. Казалось, после феерической победы в Мадриде над "Реалом", все его подопечные того матча гарантировали себе место в старте на поединок с "Интером". Однако уже через несколько дней после возвращения из Испании они неубедительно выглядели в календарном матче чемпионата УПЛ с "Ворсклой" и у португальского специалиста появился повод усомниться, выдержат ли все очередное международное испытание. Поэтому, думаю, что сегодня Луиш Каштру доверит место в старте и нескольким футболистам, которые продолжительное время находились на самоизоляции.
Я не считаю, что провал в игре с "Интером" в Лиге Европы как-то скажется негативно на психологическом состоянии "горняков", ведь прошло уже немало времени, была возможность скрупулезно проанализировать тот матч и сделать правильные выводы.
Думаю, с вратарской позицией никаких пертурбаций не произойдет. Много времени из-за болезни пропустил Андрей Пятов, поэтому первым номером будет в этой игре Анатолий Трубин. Уверен, "Шахтер" не изменит своему стилю. Думаю, что "горняков" устроит и ничья, но никаких автобусов у своих ворот они ставить не будут. Футболисты "Шахтера" при первой же возможности будут искать счастье у чужих ворот, вот только не совсем понятно, кто у них будет действовать на острие атаки.
Припоминается, в проигранном в Германии полуфинале "Интеру" наши ребята качественно провели первый тайм, однако после перерыва не устояли перед грозным дуэтом форвардов итальянцев Лукаку - Лаутаро Мартинес. Хочется надеяться, что на этот раз благодаря плотной опеке и надежной подстраховке их удастся нейтрализовать. Что касается результата, то, думаю, что будет результативная ничья и это будет положительный итог для "Шахтера", - сказал Вирт.
Напомним, что матч "Шахтер" - "Интер" начнется сегодня в 19:55, а UA-Футбол проведет
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