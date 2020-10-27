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Воробей: Футболисты Шахтера в матче с Интером не должны думать о мести

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Горняки должны сохранять максимальную концентрацию

Воробей: Футболисты Шахтера в матче с Интером не должны думать о мести
Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей поделился ожиданиями от матча 2-го тура гурппового раунда Лиги чемпионов, в котором "горняки" сегодня сразятся с "Интером".

- У "Шахтера" должен быть зуб на "Интер"?

- Безусловно, что у "горняков" остался осадок от августовского матча в полуфинале Лиги Европы. Все-таки счет 5:0 болезненный. Однако сейчас нужно решать другие вопросы. Футболисты "Шахтера" не должны думать о мести. Сейчас важно просто добыть положительный результат.

- Многие из основных футболистов "Шахтера" уже в строю. В связи с этим Луиш Каштру прибегнет к ротации?

- Думаю, наставник должен изменить состав. Насколько, об этом знает только сам тренер. Но опытные исполнители появятся в стартовом составе в поединке с "Интером". Молодым свойственна нестабильность. Тот же стартовый состав вышел и на матч с "Ворсклой". Итог - ничья.

- Вы ожидали, что "горняки" вывезут из Мадрида три очка?

- В это мало верилось, но как болельщик и игрок, который выступал за "Шахтер", я очень хотел, чтобы команда сделала положительный результат. Да, я не исключаю, что со стороны "Реала" была недооценка соперника, поскольку дончане по счету выиграли только один тайм. Однако итоговый счет на табло никто не отменял, а он, к счастью, был в пользу украинской команды.

- Можно сказать, что этой победой дончане заявили о своих попытках побороться за первые два места в группе?

- Нет. Впереди еще пять туров. Считаю, что в этом квартете все будет решаться "на ленточке". Футболистам "Шахтера" нужно продолжать много работать. Однако психологический всплеск после выигрыша в Мадриде дончане получили, а это очень важно для дальнейших баталий в турнире.

- В чем "горняки" могут превзойти своего будущего соперника?

- Луишу Каштру нужно очень много внимания уделить тактике, поскольку в этом аспекте наставник "Интера" Антонио Конте сильный стратег. Я еще в августе говорил, что эта итальянская команда хорошо выглядит физически и тактически. И очень важно не дать разбежаться лидерам миланцев.

- Каким будет ваш прогноз на предстоящий поединок?

- Трудно что-то предсказать. Матч будет очень сложным для "горняков", но опять же, очень хочется, чтобы победное шествие "Шахтера" в Лиге чемпионов продолжилось.

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В статье: Андрей Воробей Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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beatles (Крижопіль)
27.10.2020 в 18:06
show must go on !!
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