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Марсьяль - об автоголе в матче с ПСЖ: Я просто хотел им немного помочь

Лига Чемпионов
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Форвард рад, что его команда все же смогла выиграть

Марсьяль - об автоголе в матче с ПСЖ: Я просто хотел им немного помочь
Новина українською

Французский нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль рассказал о забитом в свои ворота мяче в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (2:1).

"Такие вещи случаются. Но так как „ПСЖ“ — это клуб из моего родного города, я просто хотел им немного помочь. Нет, серьёзно, подобное может произойти с кем угодно. Главное — нам удалось забить победный гол, что гораздо важнее.

Я был действительно счастлив, потому что мои братья и многие члены моей семьи болеют за „Манчестер Юнайтед“, но все мои друзья поддерживают „ПСЖ“. Все они говорили мне, что мы проиграем, но я был уверен в победе. Поэтому когда мы победили, я был очень счастлив!" — приводит слова Марсьяля официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед ПСЖ
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