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Без Коутиньо. Барселона объявила заявку на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Бразилец не сыграет с "Ювентусом"

Без Коутиньо. Барселона объявила заявку на матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Уже завтра каталонская "Барселона" проведет выездной матч против "Ювентуса". Рональд Куман определился с заявкой на игру.

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Точно не полетит в Италию Филиппе Коутиньо. Бразильский полузащитник травмировался в "Эль-Классико" и будет вне игры порядка двух недель. У него повреждение двухглавой мышцы бедра.

Отметим, что каталонцы в первом туре разгромили "Ференцварош", а "Ювентус" - обыграл "Динамо".

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В статье: Ювентус (Турин) Барселона Филиппе Коутиньо
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