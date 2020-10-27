Лига Чемпионов
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Без Коутиньо. Барселона объявила заявку на матч Лиги Чемпионов
Бразилец не сыграет с "Ювентусом"
Уже завтра каталонская "Барселона" проведет выездной матч против "Ювентуса". Рональд Куман определился с заявкой на игру.
Точно не полетит в Италию Филиппе Коутиньо. Бразильский полузащитник травмировался в "Эль-Классико" и будет вне игры порядка двух недель. У него повреждение двухглавой мышцы бедра.
???? SQUAD LIST— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020
???? #JuveBarça pic.twitter.com/2H5p4axgGh
Отметим, что каталонцы в первом туре разгромили "Ференцварош", а "Ювентус" - обыграл "Динамо".
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