Без Коутиньо. Барселона объявила заявку на матч Лиги Чемпионов

Уже завтра каталонская "Барселона" проведет выездной матч против "Ювентуса". Рональд Куман определился с заявкой на игру.

Точно не полетит в Италию Филиппе Коутиньо. Бразильский полузащитник травмировался в "Эль-Классико" и будет вне игры порядка двух недель. У него повреждение двухглавой мышцы бедра.

Отметим, что каталонцы в первом туре разгромили "Ференцварош", а "Ювентус" - обыграл "Динамо".