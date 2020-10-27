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Пирло: Барселона - сильная команда, а Месси остается топ-игроком
Будет интересный матч
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед встречей против "Барселоны".
"Барселона" сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси - по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер.
Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать", - приводит слова итальянца сайт УЕФА.
Отметим, что из-за травм не помогут туринскому клуб Бонуччи и Кьеллини. Роналду все еще под вопросом.
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