Пирло: Барселона - сильная команда, а Месси остается топ-игроком

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед встречей против "Барселоны".

"Барселона" сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси - по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать", - приводит слова итальянца сайт УЕФА.

Отметим, что из-за травм не помогут туринскому клуб Бонуччи и Кьеллини. Роналду все еще под вопросом.