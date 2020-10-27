  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пирло: Барселона - сильная команда, а Месси остается топ-игроком
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пирло: Барселона - сильная команда, а Месси остается топ-игроком

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Будет интересный матч

Пирло: Барселона - сильная команда, а Месси остается топ-игроком
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал свой комментарий перед встречей против "Барселоны".

"Барселона" сильна. За нее играют великие чемпионы. Надо провести превосходный матч. Месси - по-прежнему топ-игрок. Я много раз играл против него как футболист, а завтра впервые буду противостоять как тренер.

Я сыграю в четыре защитника, поскольку их в моем распоряжении только четверо. Нам повезло, что мы играем против лучших команд и сильнейших клубов. Этот матч не является определяющим, но мы с нетерпением ждем шанса себя показать", - приводит слова итальянца сайт УЕФА.

Читайте такжеНовичок Ювентуса уверен, что Андреа Пирло - идеальный тренер

Отметим, что из-за травм не помогут туринскому клуб Бонуччи и Кьеллини. Роналду все еще под вопросом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Андреа Пирло Ювентус (Турин) Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...