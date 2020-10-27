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Защитник Ювентуса: На всех бы сказалось отсутствие Роналду, но мы верим в наш клуб

Лига Чемпионов
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Серьезный настрой перед серьезным матчем

Защитник Ювентуса: На всех бы сказалось отсутствие Роналду, но мы верим в наш клуб
UA-Футбол
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Защитник "Ювентуса" Данило дал свой комментарий перед встречей с "Барселоной" в Лиге Чемпионов.

"Мне нравится, как мы играем. Мы подолгу контролируем мяч, так что нет никаких проблем. Не знаю, как будет завтра, но я готов показать максимум. Надо быть быстрыми и не терять концентрацию. Мы на правильном пути.

Впереди -один из лучших матчей, в которых можно участвовать. На любой команде сказалось бы отсутствие Криштиану, но мы верим в себя", - приводит слова бразильца сайт УЕФА.

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Отметим, что у Роналду будет шанс сыграть в среду, если он сдаст отрицательный тест на COVID-19.

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В статье: Данило Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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