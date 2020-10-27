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Трубин, Бондарь, Корниенко и Майкон - в старте Шахтера на матч с Интером

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Трубин, Бондарь, Корниенко и Майкон - в старте Шахтера на матч с Интером
Новина українською

Стал известен стартовый состав команд на матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Интер.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.

Запасные: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.

Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Мартинес, Лукаку

Запасные: Паделли, Станкович, Раноккия, Коларов, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Наингголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (6)
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Alex.696 (Немирів)
27.10.2020 в 19:20
Бондар? Ну, тоді за Інтер можна не переживати.
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+1
0
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ДВ (Одесса)
27.10.2020 в 19:41
В силовой борьбе он предпочтительней Матвиенко
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0
0
Technical
27.10.2020 в 18:55
вирішив нікого не міняти після Реалу. Ну подивимось...
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+2
0
kapkan (Луганск)
27.10.2020 в 18:59
Вместо Антонио Майкон.
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0
-2
Dr. House (Подолье)
27.10.2020 в 19:06
Вместо Антонио Маркос
+1
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
27.10.2020 в 18:51
Ничего нового))
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+1
-1


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