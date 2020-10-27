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Трубин, Бондарь, Корниенко и Майкон - в старте Шахтера на матч с Интером
Стартовые составы команд
Стал известен стартовый состав команд на матч 2-го тура группового раунда
Шахтер: Трубин, Додо, Бондарь, Хочолава, Корниенко, Майкон, Маркос, Тете, Марлос, Соломон, Дентиньо.
Запасные: Шевченко, Пятов, Матвиенко, Витао, Степаненко, Тайсон, Патрик, Вакула, Сиприано, Болбат, Судаков, Вьюнник.
Интер: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Бастони, Янг, Видаль, Брозович, Барелла, Хакими, Мартинес, Лукаку
Запасные: Паделли, Станкович, Раноккия, Коларов, Перишич, Эриксен, Дармиан, Моретти, Наингголан, Веццони, Бонфанти, Пинамонти
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