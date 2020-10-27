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ЛЧ. Бавария, играя вполсилы, сумела дожать Локомотив

Лига Чемпионов
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Победный гол забил Киммих

ЛЧ. Бавария, играя вполсилы, сумела дожать Локомотив
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Победная серия “Баварии” в Лиге чемпионов едва не прервалась. “Рекордмайстер” выиграл все матчи в Лиге чемпионов 2019/2020, но мог оступиться уже во втором туре новой кампании на поле московского “Локомотива”.

Тренер хозяев Марко Николич решил сыграть против “Баварии” анчелоттивской “елочкой” 4-3-2-1. Так “Локомотиву” удавалось накрывать пару пивотов “Баварии” Горетцка - Киммих и разрушать атаки “Баварии”. Однако вместе с тем слишком много свободы получали фулбеки гостей Павар и Эрнандес. Именно при задействовании флангового игрока “Бавария” забила свой первый гол в матче. Толиссо выполнил диагональ на Павара, а француз переправил в одно касание мяч на Горетцку, который завершил атаку ударом головой.

ЛЧ. Бавария, играя вполсилы, сумела дожать Локомотив - изображение 1

До этого хороший момент упустил Смолов, но ударил прямо в руки Нойеру после навеса Миранчука, а в похожем эпизоде у других ворот Левандовски ударил мимо.

Парочка Толиссо - Павар едва не создала второй гол в ворота Гильерме. Такая же диагональ от одного француза к другому и пас в одно касание в штрафную от чемпиона мира-2018. Однако в этот раз на завершении был Коман и после его удара мяч облизал штангу.

Ханси Флик посчитав, что его команда сможет легко довести матч до победы, в перерыве снял с поля Мюллера и Горетцку. Это ослабило игру “Баварии”. Гости заметно забивали обороты, и хоть Коман снова не реализовал очень хороший момент, преимущество “Баварии” уже не было настолько ощутимым. Гол “Локомотива” назревал. “Бавария” ошиблась с созданием офсайдной ловушки, Зе Луиш промчался по правому флангу и выполнил точный прострел на Антона Миранчука.

Мюллера уже не было на поле, и роль лидера “Баварии” на себя взял Киммих. Воспитанник “Штутгарта” как никто воплощает собой этос мюнхенцев “всегда побеждать” и не стоит удивляться, что именно забил победный гол “Баварии”, пробив с двадцати метров точно в угол.

2:1. Не самая яркая игра “Баварии”, потраченные нервы, но набранные три очка и сэкономленные силы.

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Лига чемпионов, группа А, второй тур. Москва, “Локомотив”

“Локомотив” Москва – “Бавария” 1:2

Голы: Миранчук 70 – Горетцка 13, Киммих 79

“Локомотив”: Гильерме – Живоглядов, Чорлука (Райкович 46), Мурило, Рыбус – Игнатьев (Жемалетдинов 76), Куликов (Лисакович 89), Крыховяк – Смолов (Рибичинский 75), Миранчук – Зе Луиш

“Бавария”: Нойер – Эрнандес, Алаба, Зюле, Павар – Горетцка (Хави Мартинес 46), Киммих – Мюллер (Гнабри 46), Толиссо, Коман (Дуглас Коста 69) – Левандовски

Предупреждения: Живоглядов 17, Мурило 50, Жемалетдинов 84 – Лукас Эрнандес 48

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В статье: Бавария (Мюнхен) Локомотив (Москва) Лига чемпионов Леон Горецка Йозуа Киммих Бенжамен Павар
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