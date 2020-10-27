Харатин: Матч Ференцварош - Динамо станет ключевым для обеих команд

Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов с "Динамо".

"Я очень рад, что забил гол "Барселоне", но я буду еще счастливее, если наша команда наберет очки завтра.

Думаю, предстоящий матч станет ключевым матчем и для "Ференцвароша", и для "Динамо". И в Украине и в Венгрии тоже все ждут этого матча, думаю, будет интересная битва", — сказал Харатин.

Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.