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Харатин: Матч Ференцварош - Динамо станет ключевым для обеих команд
Венгерская команда настраивается на битву с Динамо
Украинский хавбек "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда
"Я очень рад, что забил гол "Барселоне", но я буду еще счастливее, если наша команда наберет очки завтра.
Думаю, предстоящий матч станет ключевым матчем и для "Ференцвароша", и для "Динамо". И в Украине и в Венгрии тоже все ждут этого матча, думаю, будет интересная битва", — сказал Харатин.
Напомним, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.
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