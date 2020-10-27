Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луческу дополнительно включил в заявку Динамо на матч с Ференцварошем 19-летнего вратаря
В Будапешт отправились три голкипера киевлян
На матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша" в составе делегации "
В последний момент Мирча Луческу решил включить в состав делегации голкипера "Динамо" U-21 19-летнего Валентина Моргуна, который за первую команду киевлян пока что не провел ни одного матча.
Напомним, что на матч не смог отправиться основной вратарь команды Георгий Бущан, у которого был диагностирован коронавирус.
также отметим, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Селезнев: Два дня назад я похоронил отца. Очень хотел подарить ему забитый мяч в поединке с Минаем
- Жеребьевка 1/8 Кубка Украины. Заря едет в Чернигов, Александрия - в Закарпатье
- Забивает много и играет ярко: Марко Девичу – 37 лет
- Шахтер - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Ярмоленко в третий раз стал отцом. ФОТО
- Криштиану Роналду сменил имидж и побрился налысо