Луческу дополнительно включил в заявку Динамо на матч с Ференцварошем 19-летнего вратаря

На матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против "Ференцвароша" в составе делегации " Динамо " отправилось три голкипера, а не два, как сообщалось ранее.

В последний момент Мирча Луческу решил включить в состав делегации голкипера "Динамо" U-21 19-летнего Валентина Моргуна, который за первую команду киевлян пока что не провел ни одного матча.

Напомним, что на матч не смог отправиться основной вратарь команды Георгий Бущан, у которого был диагностирован коронавирус.

также отметим, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.