Наставник Боруссии: Сейчас у всех плотный календарь матчей, но для нас ничего не изменилось

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о текущем состоянии своей команды.

"Сейчас у всех очень плотный календарь матчей, но для нас практически ничего не изменилось. Хотя у тех наших футболистов, которые еще и играют за свои сборные, вообще не было времени на отдых.

У каждого футболиста бывают не самые удачные периоды. Летом о Джейдоне Санчо было слишком много разговоров, и это тоже могло повлиять на игрока. Но, повторюсь, ни один футболист не может находиться на пике формы целый год, это просто невозможно", - приводит слова Фавра сайт УЕФА.

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Уже завтра вице-чемпион Германии сыграет против "Зенита" в ЛЧ.