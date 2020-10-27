  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Наставник Боруссии: Сейчас у всех плотный календарь матчей, но для нас ничего не изменилось
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наставник Боруссии: Сейчас у всех плотный календарь матчей, но для нас ничего не изменилось

Лига Чемпионов
(1 голосов)

От "шмелей" ждут громкого успеха

Наставник Боруссии: Сейчас у всех плотный календарь матчей, но для нас ничего не изменилось
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал о текущем состоянии своей команды.

"Сейчас у всех очень плотный календарь матчей, но для нас практически ничего не изменилось. Хотя у тех наших футболистов, которые еще и играют за свои сборные, вообще не было времени на отдых.

У каждого футболиста бывают не самые удачные периоды. Летом о Джейдоне Санчо было слишком много разговоров, и это тоже могло повлиять на игрока. Но, повторюсь, ни один футболист не может находиться на пике формы целый год, это просто невозможно", - приводит слова Фавра сайт УЕФА.

Читайте такжеФавр: Санчо нужно ещё многому научиться

Уже завтра вице-чемпион Германии сыграет против "Зенита" в ЛЧ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Люсьен Фавр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...