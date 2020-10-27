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Дентиньо получил травму и был заменен уже в первом тайме матча с Интером

Лига Чемпионов
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Вместо него вышел Тайсон

Дентиньо получил травму и был заменен уже в первом тайме матча с Интером
Новина українською

Полузащитник Шахтера Дентиньо, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура Лиги чемпионов с Интером, получил травму в данном поединке.

Дентиньо повредил бедро и был вынужден покинуть поле в первом тайме – уже на 15-й минуте вместо него вышел Тайсон.

К тому моменту счет в матче не был открыт – 0:0.

Напомним, что UA-Футбол проводит текстовый онлайн поединка.

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В статье: Дентиньо Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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