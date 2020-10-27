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Дентиньо получил травму и был заменен уже в первом тайме матча с Интером
Вместо него вышел Тайсон
Полузащитник Шахтера Дентиньо, который вышел в стартовом составе своей команды на матч 2-го тура Лиги чемпионов с Интером, получил травму в данном поединке.
Дентиньо повредил бедро и был вынужден покинуть поле в первом тайме – уже на 15-й минуте вместо него вышел Тайсон.
К тому моменту счет в матче не был открыт – 0:0.
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