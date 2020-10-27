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Буяльский: Противостояние с Ференцварошем Реброва принципиальное. У меня будет двойная мотивация

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Буяльский: Противостояние с Ференцварошем Реброва принципиальное. У меня будет двойная мотивация
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский прокомментировал предстоящий матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Ференцварошем".

"Посмотрели команду, разобрали. Надеемся показать свою лучшую игру, которая принесет 3 очка и победу. Это самое важное.

Противостояние принципиальное, так как соперника тренирует бывший коуч "Динамо" Сергей Ребров. У меня будет двойная мотивация. Но личные амбиции меня не интересуют, а только командные. Будем стараться делать все для победы команды. От матча ожидаю одну из лучших наших игр. Надеемся на положительный результат, будем играть только на победу.

Мы играем для болельщиков. Большой плюс, что сыграем с ними. Хотим показать, что не боимся ни "Ференцварош", ни их болельщиков", – сказал Буяльский.

Отметим, что матч "Ференцварош" – "Динамо" состоится в среду 28 октября и начнется в 22:00.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 21:07
двойная мАтивация... Играть нужно, а не мАтивироваться...
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