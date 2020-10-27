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Зинченко в старте. Ман Сити назвал состав на матч Лиги Чемпионов
Шанс для украинца
В матче второго тура Лиги Чемпионов, "Манчестер Сити" сыграет против французского "Марселя". Хосеп Гвардиола назвал стартовый состав.
С первых минут появится украинец Александр Зинченко - для него это второй матч в сезоне. До этого украинец провел 14 минут в игре против "Вест Хэма".
Your City line-up ???? Olympique de Marseille ⚽️— Manchester City (@ManCity) October 27, 2020
Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Torres, Foden, Sterling
SUBS | Steffen, Carson, Stones, Bernardo, Mahrez, Cancelo, Garcia, Nmecha, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer, Bernabe
???? #ManCity pic.twitter.com/r8jqODLGau
Отметим, что в первом туре группового этапа "горожане" разобрались с "Порту".
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