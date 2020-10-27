Зинченко в старте. Ман Сити назвал состав на матч Лиги Чемпионов

В матче второго тура Лиги Чемпионов, "Манчестер Сити" сыграет против французского "Марселя". Хосеп Гвардиола назвал стартовый состав.

С первых минут появится украинец Александр Зинченко - для него это второй матч в сезоне. До этого украинец провел 14 минут в игре против "Вест Хэма".

Your City line-up ???? Olympique de Marseille ⚽️



Ederson, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Rodrigo, Gundogan, De Bruyne (C), Torres, Foden, Sterling



SUBS | Steffen, Carson, Stones, Bernardo, Mahrez, Cancelo, Garcia, Nmecha, Doyle, Harwood-Bellis, Palmer, Bernabe



???? #ManCity pic.twitter.com/r8jqODLGau — Manchester City (@ManCity) October 27, 2020

Отметим, что в первом туре группового этапа "горожане" разобрались с "Порту".