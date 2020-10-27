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Зинченко в старте. Ман Сити назвал состав на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шанс для украинца

Зинченко в старте. Ман Сити назвал состав на матч Лиги Чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

В матче второго тура Лиги Чемпионов, "Манчестер Сити" сыграет против французского "Марселя". Хосеп Гвардиола назвал стартовый состав.

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С первых минут появится украинец Александр Зинченко - для него это второй матч в сезоне. До этого украинец провел 14 минут в игре против "Вест Хэма".

Отметим, что в первом туре группового этапа "горожане" разобрались с "Порту".

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В статье: Манчестер Сити Марсель Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 21:02
играет Зина редко, хорошо сыграет - другие клубы может пригласят...
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