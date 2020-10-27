ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Победа над "Реалом" в первом туре так высоко подняла планку ожиданий относительно "Шахтера", что августовское поражение 0:5 от "Интера" не воспринималось как тревожный звоночек перед новым матчем с "нерадзурри". О том, что это будет другая игра, говорил и Антонио Конте. "Интер" немного видоизменился, но для нас интереснее "Шахтер". "Шахтер" не грезит иллюзиями, а играет по возможностям. При Луише Каштру команда не гнушается в матчах против более классных соперников защищаться одиннадцатью футболистами на своей половине поля. Так было в Мадриде неделю назад, так было с "Интером" сегодня.

С той лишь разницей, что "Интер" не позволял выбегать в контратаки. В течение первого тайма итальянцы могли забить несколько голов. Чего стоят хотя бы два попадания в перекладину – после ударов Бареллы (вторым темпом) и Лукаку (со штрафного и после сейва Трубина). Если в этих эпизодах "горнякам" везло, то в других выручал Трубин или прощали футболисты "Интера". Первый опасный момент у ворот молодого голкипера "Шахтера" возник из ничего – когда Хочолава проиграл Лукаку единоборство с поул-позишн. Что называется, продавил.

Таких моментов, когда защитники "Шахтера" были деклассированные оппонентами, в течение тайма собралось вволю. Терял позиции на фланге Корниенко, Додо позволял пробрасывать мяч себе между ног, разве что Бондарь более-менее держался своего стержня. Игра "Интера" изобиловала опасностью. Лукаку, кроме попадания в перекладину, дважды вызывал Трубина на дуэль один в один – но дважды проиграл. В третьей попытке бельгиец пробил рядом со стойкой – здесь голкипер уже бы не спас.

Если добавить к этому еще и удары Лаутаро Мартинеса и Ашрафа Хакими, то получится футбол с полным преимуществом гостей. И это не иллюзия. "Шахтер" за 45 минут смог лишь дважды пробить по воротам (Майкон и Антонио) – без остроты. Ханданович спасался от холода разминкой, а не сейвами.

Во втором тайме активность "Интера" немного снизилась. Подопечным Конте крайне необходим был гол для психологической устойчивости, но Мартинес умудрился метров с десяти пробить мимо стойки. Это тогда, когда Трубин перед собой отбил удар Брозовича. Во второй части матча это был лучший голевой момент для обеих команд. Собственно, у "Шахтера" этих моментов не было вообще, поэтому говорим только об итальянском атакующем акценте.

У "Шахтера" было больше, чем в первом тайме, возможностей работать с мячом, чаще "горняки" оказывались в штрафной Хандановича с какими-то претензиями на остроту, однако не хватало даже не последней, а предпоследней передаче.

О том, что ничья устроит "Шахтер", до матча говорил Дарио Срна (хотя это было понятно и без объяснений хорвата). Поэтому финальные минуты "горняки" проводили без риска – надо было только отбиться от посягательств Лукаку и компании. С задачей придержать мяч и сбить темп в условиях, когда соперник уже устал, "Шахтер" успешно справился. И вправе расценивать этот результат как позитив.

Сложный соперник, сложный матч, но приятный результат. Впервые за последние пять лет (с момента поединка с "Мальме") "Шахтер" сыграл на ноль пропущенных в матче основного раунда Лиги чемпионов. Четыре очка по итогам поединков с "Реалом" и "Интером" – весомая заявка на то, чтобы прийти на финиш не последним в этой группе.

Лига чемпионов. Группа В. Второй тур

Украина. Киев. НСК "Олимпийский". 27.10.2020

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Интер" (Милан, Италия) 0:0

"Шахтер": Трубин – Додо, Бондар, Хочолава (Матвиенко 62), Корниенко – Антонио, Майкон – Тете, Марлос (Патрик 88), Соломон – Дентиньо (Тайсон 15)

"Интер": Ханданович – Хакими – Д'Амброзио (Дармиан 80), Де Врей, Бастони – Янг (Пинамонти 85) – Видаль (Эриксен 79), Брозович, Барелла – Мартинес (Перишич 72), Лукаку

Предупреждения: Бастони 31, Видаль 64

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