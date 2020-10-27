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ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку

Лига Чемпионов
(6 голосов)

Лукаку как прообраз всей атакующей мощи команды Конте

ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Победа над "Реалом" в первом туре так высоко подняла планку ожиданий относительно "Шахтера", что августовское поражение 0:5 от "Интера" не воспринималось как тревожный звоночек перед новым матчем с "нерадзурри". О том, что это будет другая игра, говорил и Антонио Конте. "Интер" немного видоизменился, но для нас интереснее "Шахтер". "Шахтер" не грезит иллюзиями, а играет по возможностям. При Луише Каштру команда не гнушается в матчах против более классных соперников защищаться одиннадцатью футболистами на своей половине поля. Так было в Мадриде неделю назад, так было с "Интером" сегодня.

ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку - изображение 1

С той лишь разницей, что "Интер" не позволял выбегать в контратаки. В течение первого тайма итальянцы могли забить несколько голов. Чего стоят хотя бы два попадания в перекладину – после ударов Бареллы (вторым темпом) и Лукаку (со штрафного и после сейва Трубина). Если в этих эпизодах "горнякам" везло, то в других выручал Трубин или прощали футболисты "Интера". Первый опасный момент у ворот молодого голкипера "Шахтера" возник из ничего – когда Хочолава проиграл Лукаку единоборство с поул-позишн. Что называется, продавил.

Таких моментов, когда защитники "Шахтера" были деклассированные оппонентами, в течение тайма собралось вволю. Терял позиции на фланге Корниенко, Додо позволял пробрасывать мяч себе между ног, разве что Бондарь более-менее держался своего стержня. Игра "Интера" изобиловала опасностью. Лукаку, кроме попадания в перекладину, дважды вызывал Трубина на дуэль один в один – но дважды проиграл. В третьей попытке бельгиец пробил рядом со стойкой – здесь голкипер уже бы не спас.

ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку - изображение 2

Если добавить к этому еще и удары Лаутаро Мартинеса и Ашрафа Хакими, то получится футбол с полным преимуществом гостей. И это не иллюзия. "Шахтер" за 45 минут смог лишь дважды пробить по воротам (Майкон и Антонио) – без остроты. Ханданович спасался от холода разминкой, а не сейвами.

Во втором тайме активность "Интера" немного снизилась. Подопечным Конте крайне необходим был гол для психологической устойчивости, но Мартинес умудрился метров с десяти пробить мимо стойки. Это тогда, когда Трубин перед собой отбил удар Брозовича. Во второй части матча это был лучший голевой момент для обеих команд. Собственно, у "Шахтера" этих моментов не было вообще, поэтому говорим только об итальянском атакующем акценте.

ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку - изображение 3

У "Шахтера" было больше, чем в первом тайме, возможностей работать с мячом, чаще "горняки" оказывались в штрафной Хандановича с какими-то претензиями на остроту, однако не хватало даже не последней, а предпоследней передаче.

О том, что ничья устроит "Шахтер", до матча говорил Дарио Срна (хотя это было понятно и без объяснений хорвата). Поэтому финальные минуты "горняки" проводили без риска – надо было только отбиться от посягательств Лукаку и компании. С задачей придержать мяч и сбить темп в условиях, когда соперник уже устал, "Шахтер" успешно справился. И вправе расценивать этот результат как позитив.

Сложный соперник, сложный матч, но приятный результат. Впервые за последние пять лет (с момента поединка с "Мальме") "Шахтер" сыграл на ноль пропущенных в матче основного раунда Лиги чемпионов. Четыре очка по итогам поединков с "Реалом" и "Интером" – весомая заявка на то, чтобы прийти на финиш не последним в этой группе.

ЛЧ. Шахтер - Интер 0:0. Без атаки, но с противодействием Лукаку - изображение 4

Лига чемпионов. Группа В. Второй тур
Украина. Киев. НСК "Олимпийский". 27.10.2020
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Интер" (Милан, Италия) 0:0

"Шахтер": Трубин – Додо, Бондар, Хочолава (Матвиенко 62), Корниенко – Антонио, Майкон – Тете, Марлос (Патрик 88), Соломон – Дентиньо (Тайсон 15)

"Интер": Ханданович – Хакими – Д'Амброзио (Дармиан 80), Де Врей, Бастони – Янг (Пинамонти 85) – Видаль (Эриксен 79), Брозович, Барелла – Мартинес (Перишич 72), Лукаку

Предупреждения: Бастони 31, Видаль 64

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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Комментарии (143)
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Олег Барселоненко
27.10.2020 в 23:07
Ура! Да здравствует Шахтёр! А тем временем в Мёнхенгладбахе...
Ответить
0
0
amg333 (Kyiv )
27.10.2020 в 23:06
Даунецкий днищенский автобус отскочил((..но из группы они все равно не выйдут!!!
Ответить
+1
-2
Зритель (Харьков)
27.10.2020 в 22:56
Тайсон на таком уровне уже не тянет. Запомнился только причёской.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
27.10.2020 в 22:53
а ще баварія мацковській тарантас дрюкнула. дрібничка а все ж приємно.
Ответить
+3
-1
Alexs22 (Киев)
27.10.2020 в 22:55
Ще й як приємно
Ответить
0
-1
avatar
simargl (Чернигов)
27.10.2020 в 22:49
Убрали гордыню и без понтов с некоторым везением сделали хороший результат. С чем всех и поздравляю. Баллы в корзинку!!
Ответить
+4
0
Григорий Листопадов
27.10.2020 в 22:48
ПростоКвашу эту из Харькова нужно опять забанить,где он увидел судейство против Интера?
Ответить
+1
0
Acsakal (Kharkov)
27.10.2020 в 22:52
Не хвилюйся, цей йобурт швидко зкисає.
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:40
чуть про Додо не забыл, молодчик, норм Перишичем поужинал)
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+3
-1
Taras z Pidhajets (Підгайці)
27.10.2020 в 22:38
Склад Інтера в 5 разів вартісніший за склад Шахтаря! З Борусією різниця трохи менша
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+1
-1
Alexs22 (Киев)
27.10.2020 в 23:07
Сумарна вартість не грає на полі. Якщо гравці прагнуть досягти результату, вони на полі роблять дива. Тому вартість цікава тим хто шукає відмазок неприємливого результату. Тому і сьогодні з Інтером і минулого туру з Реалом - Шахтар прагнув показати результат і не програти. Це йому вдалося. Шкода що Інтер не перемогли. Це було феєрично.
Ответить
0
0
Alexs22 (Киев)
27.10.2020 в 22:37
Всех с приемлемым результатом! Пусть и ничья, но это плюс для Шахтера и огромный минус для Интера. И чем быстрее остальные наши команды перестанут дрожать перед топ представителями европейских чемпионатов - тем больше мы получим балов в копилку и дальше поднимаемся в рейтинге.
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+7
-1
ГенриВол (Волочиськ)
27.10.2020 в 22:37
Борусія забила з першого удару по воротам )))) на 33 хвилині
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+4
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2020 в 22:35
Автор, не Лукаку попал в перекладину, а Трубин отбил в неё. Ведь был же угловой?
Ответить
+6
-2
avatar
Карикатурист (Білозерське)
27.10.2020 в 22:32
Агов, звідки такий апетит? Після жеребкування були фантазії на 4 бали після 2-х матчів? Після звістки про епідемію були фантазії на 3:0 після першого тайму в Мадриді? На полі - вчорашні "лавочники". Ти диви як одна непогана гра міняє амбіції, очікування, вимоги.
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+3
-2
kalipso
27.10.2020 в 22:33
Карикатурой был, карикатурой и останешься!
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+2
-2
мы за динамо (киев)
27.10.2020 в 22:28
автобус освоїли непогано, ще й як швидко. як справжні бразильці. але результат-- конфета.як би ще не так сумно перший тайм, а так то при певному морозі то таки позитив.
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+4
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:24
могли ли мы мечтать, что кроты после двух туров ЛЧ будут иметь 4 очка?) однозначно ничья имени Каштру, который выбрал грубую, но эффективную тактику на игру. Очень годно Трубин и Бондарь, а что вообще делает в команде Хочолава, я не понимаю
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+4
-5
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2020 в 22:30
Грузин не совсем уж безнадежен - с Реалом сыграл пристойно, да и сегодня выглядел уже лучше чем в августовском полуфинале. По крайней мере, верх он читает неплохо.
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:34
непредсказуем как понос, может матч норм отыграть, а потом 3 провалить. хотя в каком-нибудь олимпике будет звездой
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2020 в 22:39
В таком случае, задача тренера - научиться предсказывать понос)
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:42
лучше тогда создавать. привез гол - сожрал бутылек аджики
0
0
vlotko (Броди)
27.10.2020 в 22:23
Можна і проти Інтера навчатися грати. Здібні учні і зробили вірні висновки.
Ответить
+7
-1
Просто Квашин (Харьков)
27.10.2020 в 22:23
С таким судьей шахтьор и Дигу Чемпионов может выиграть !!!!
Ответить
+2
-11
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:25
с каким? который ставит штрафной а ля "почти пенальти" за чистый отбор мяча?
Ответить
+8
-2
Їжак Сергій (Маріуполь)
27.10.2020 в 22:47
Що, змінив бокассу на посту дебілоїдів???(((
Ответить
+1
0
Геродот (Винница)
27.10.2020 в 22:22
Честно говоря, после первых 10 минут игры думал, что Шахтер проиграет. Уж больно легко проходили игроки Интера фланги Шахтера, особенно с фланга Корниенка. Но потом все выровнялось и Шахтер сумел выстоять. Молодцы. Очко есть. Не обошлось и без доли везения в ситуации, когда в штрафной в борьбе с защитниками Шахтера упал Лукаку. Мог при желании судья дать пенальти. Но не дал, наверное потому, что и Лукаку не совсем чисто вел себя в борьбе. Шансов же забить у Шахтера не было, заголовок обзора правильный. Атаки сегодня почти не было, особенно после ухода Дентиньо. Тайсон же опять не демонстрировал особого усердия в игре. Заметно, что решил уйти. Тете же свой полумомент не довел до конца. В целом, исход игры для Шахтера с обоими грандами группы отличный, вряд ли кто ожидал, что Шахтер после двух игр будет иметь 4 очка и возглавлять турнирную таблицу. Теперь многое будет решаться в спарке с Боруссией. Желаю Динамо завтра успеха в игре с венграми.
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+9
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.10.2020 в 22:20
Хочолава очень слаб. Корниенко нужно учиться мяч выносить. Остальные на уровне, Додо растет, красавец.
Ответить
+4
0
Одинзавсех (Харьков)
27.10.2020 в 22:19
Поздравляю всех любителей футбола Украины - Шахтер выстоял! Интер играл очень "по итальянски". Забросы на Лукаку или в края при атаке. Защита Шахтера, при атаках Интера, играла высоко, что вызывало тревогу при дальних забросах "за шиворот" нашим защитникам. Но благодаря тому, что защитники молодые и быстрые, удавалось нейтрализовать напад Интера. Лукаку - монстр, но его можно нейтрализовать, играя вдвоем.Один держит сзади, другой рядом, ждет на него передачу и в этот момент должен перехватывать ее. Интер грамотно препятствовал контратакам Шахтера, атакуя владеющего мячом двумя-тремя своими игроками, а остальные полузащитники и защитники быстро возвращались на свою половину и контратака Шахтера превращалась в позиционную. А с такой командой как Интер Шахтеру в позиционной атаке с его маленькими бразильцами успеха не добиться. Плохо в игру вошел Тайсон. Он не понял, что такое Интер, что с этой командой таскать мяч нельзя, нужно играть в одно, максимум два касания. Характерный момент был в конце первого тайма, когда Тайсон выводил к воротам Тете, пас был совсем не бразильский - на вратаря Интера.Но хорошо то, что хорошо кончается. Хочу отметить Трубина. Парень несколько раз выручал, вспомните штрафной удар Лукаку, удар был "смертельный". Я всегда был за Трубина, вопреки многих его критиков. Парень совсем юный, уже не теряется, набирается бесценного опыта, данные для голкипера у него прекрасные, хорошая реакция, неплох на выходах, немного улучшить игру ногами... Еще из наших стоит отметить Корниенко и Бондаря, хотя каждому было очень трудно, Корниенко против Хакими, а Бондарю вообще "повезло" - возиться с Лукаку. Матвиенко каши не испортил. Можно с небольшой уверенностью сказать, что Шахтер значительно лучше стал играть в коллективной защите. Необходима команде группа атаки из мощных полузащитников и центрального форварда. Нужен хотя бы такой как Факундо Ферейра. Из иностранцев понравились Додо, Соломон, Антонио. К Хочолаве тоже претензий нет. Мой вывод: ИНтер потерял 2 очка, мы приобрели одно. Еще раз всех с победой, э..э.. ничьей!
Ответить
+5
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.10.2020 в 22:24
А как же Тете?
Ответить
0
-3
Одинзавсех (Харьков)
27.10.2020 в 22:39
Тете сегодня был сыроват. Особенно, были моменты, когда нужно было брать игру на себя один в один с защитниками, он то ли терялся, то ли не осмеливался. Хотя дриблинг у него отличный и мог бы пробовать. Но это мое мнение. Вы можете с этим не согласиться.
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.10.2020 в 22:18
За что тут Трубина хвалят? Что не налажал? На выходах ноль, ногами очень слаб. Реакция есть, да. Работать, работать и еще раз работать.
Ответить
+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:24
а вынос мяча ногами в подккате?
Ответить
+3
-3
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.10.2020 в 22:24
Я имел ввиду выносы при передаче назад, пасы.
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:26
норм Трубин отыграл как для своего возраста и опыта, не ной
Ответить
+3
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.10.2020 в 22:33
О мастер слова и футболаот телека оторвался
0
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:36
ну, пока не мастер канеш, но точно поинтереснее твоего нытья постоянного)
+1
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.10.2020 в 22:43
У меня персональные читатели? Я польщен.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:59
сказал чувак который узнал меня как мастера слова, лол)
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
27.10.2020 в 23:12
Я по первой фразе определил. И вообще, это не я под твоим комментом написал, а ты под моим. Л - логика ;-)
0
0
osadob07 (жмеринка)
27.10.2020 в 22:17
Перишич одни понты ,наблатыкался у итальяшек складывать руки в умолении
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+2
-1
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Крестоносец. (Полтава)
27.10.2020 в 22:17
4 очка! Это просто невероятно! Браво, Шахтер!
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+13
-2
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usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 22:12
...когда здесь начинают петь "соловья", что "ничего не создал", народ просто не представляет график, силу Интера и способности Монте с перегруппировкой+добавьте великолепные скорости. То что Шахтер выдюжил в таком режиме - это из области фантастики, это так для "неординарных", ординарные понимают, что шел на жилах, сконцентрировавшись на игре..., тем более игроки после короны..., надо же немного понимать ситуацию. Интер то никак не думал встретить такой отпор, под конец немного умаелись. Ну а доля везения есть во всех матчах...., так что молодцы, не отдали себя на растерзание...
Ответить
+10
-2
Gafan777 (Каменка)
27.10.2020 в 22:14
Все верно, где шахта пыталась создать, а главное пыталась это делать, Интер это все пресекал. Очень сильный Интер
Ответить
+9
-1
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:16
К тому же Играли не совсем основным составом без форварда как такового (странно, что у ШАхтера уже лет так 5 нет большой ротации форвардов).
Ответить
+4
-2
Maximum (Торонто)
27.10.2020 в 22:09
Молодцы! Правильные выводы сделаны после ТОГО матча. Лучшая игра Трубина за все время и очень качественный горняцкий автобус делают результат. Спасибо ребятам!
Ответить
+7
-2
Acsakal (Kharkov)
27.10.2020 в 22:20
Але все одно: його манера проводжати поглядом мяч, що летить на досяжній відстані і потрапляє в каркас (або й у ворота) - це щось із чимось. Він продовжує гальмувати з прийняттям рішення і сьогодні Шахті просто пощастило.
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2020 в 22:09
Про предыдущий сухой лигочемпионовский матч - пришлось лезть в архивы, и было это аж 5 лет назад)
Ответить
+7
-3
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 22:17
Знал, что давно, но чтобы пять лет... Спасибо за инфо
Ответить
+1
-5
aleks68
27.10.2020 в 22:08
первое-зимой отпустить тайсона. увы шахтёру он уже не помощник.обязательно усиление-центральный защитник и нападающий.успехов команде в дальнейшем
Ответить
+11
-2
lucky_guy
27.10.2020 в 22:13
Тайсон сегодня играл нападющего без мяча, так что не стоит сильно его винить. А уйдет он в любом случае скоро
Ответить
0
-2
Comment06 (Украина)
27.10.2020 в 22:08
Все же класс Интера намного выше. Тем ценнее итог! Не без везения, с детскими ошибками в защите, с непрухой Лукаки и Ко, но бились все, ног не убирали, и не жалели, а посему результат заслужили и, кто бы мог подумать, после второго тура, похоже, остаются в лидерах. Лишь бы звездочку не поймали( Бондарь-Корниенко-Трубин). Динамо с Зарей тоже пора брать очки!
Ответить
+9
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 22:13
...и не немного, читай почти на порядок...
Ответить
0
-3
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 22:19
нАмного
+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
27.10.2020 в 22:08
Інтер потужна, фізично крепка, тактично вимуштрована команда, але шахтар молодець. Вистояли.
Ответить
+6
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:27
нема такого слова "крепка"
Ответить
+1
-2
Power1 (Донецк)
27.10.2020 в 22:07
Кинг Конга Лукаку завалили и хорошо.
Ответить
+6
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:38
да, рама здоровая
Ответить
0
0
ferzz (Gluhiv)
27.10.2020 в 22:05
Тяжелая игра. Хороший результат.
Ответить
+9
-2
Lion Killer (Львів)
27.10.2020 в 22:03
Браво Шахтар. ХОроший результат. Молодці
Ответить
+15
-3
Леонід Скачков (Рівне)
27.10.2020 в 22:02
Інтер виглядав значно сильніше блатного Реала! Правильно обрана тактика і величезна самовіддача зробили свою справу!Тепер черга за Динамо з Зорею.Непотрібно нікого боятись,що Шахтар і довів!
Ответить
+12
-4
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 22:20
...так он и должен по своему весу профессионалов так выглядеть - в этом и изюминка, что очко отняли...
Ответить
+2
-1
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 22:26
...два...
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:01
Местами Шахтеру повезло, но достойно отыграли в защите. Бондаря давно нужно в основе наигрывать. Он надежнее смотрится за Матвиенко. А теперь можно даже и за выход из группы побороться. Хотя трудно будет за выезде против Интера....
Ответить
+12
-4
Леонід Скачков (Рівне)
27.10.2020 в 22:04
Сьогодні не має особоливого значення-на виїзді чи вдома.
Ответить
+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:06
немного имеет значение. перелеты и все такое.
+3
0
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 22:05
Ну не намного трудней, чем сегодня.
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:07
почему это? Интер в ответке будет еще более агрессивен. Результат давить будет. Они прибавят еще больше. Иначе Конте понимает, что его уволят за невыход из группы второй год подряд.
+1
0
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 22:21
Ну так и горняки от короны отойдут.
0
-2
Acsakal (Kharkov)
27.10.2020 в 22:32
Бондар поки що погано читає гру. В епізоді, коли Лаутаро не влучив в порожні ворота після того, як мяч на нього відбив Трубін, Бондар якогось біса поплентався праворуч, де і без нього було 4 гравці Шахти проти 2-х гравців Інтера, хоча за траєкторією удару можна було передбачити, що Трубін відіб'є м'яч саме праворуч від себе.
Ответить
+1
0
Crasengover (Александрия)
27.10.2020 в 22:01
Это вам не Реал, тут шансов на победу даже не было. Тем ценнее эта ничья.
Ответить
+10
-2
schabay (Краснодон)
27.10.2020 в 22:02
да и на ничью маловато было...
Ответить
+4
-3
Jovan Markoski
27.10.2020 в 21:59
Пока дырявые гонят на Шахту, Шахтер в это время отбирает очки у топ-команд и зарабатывает баллы в таблицу коэф. для Украины. Впрочем, как всегда.)
Ответить
+18
-4
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:05
Промто многие так и не поняли, что уровень УПЛ вырос))
Ответить
+2
-3
Acsakal (Kharkov)
27.10.2020 в 22:47
Щось за першими матчами в Європі Динамо та Зорі цього не скажеш.
0
0
Salming (Полтава)
27.10.2020 в 22:18
А завтра ты чмо, будешь гнать на Динамо
Ответить
+2
-3
Jovan Markoski
27.10.2020 в 22:20
Чмошник, мне на твое дырнамо насрать.)
+3
0
Одинзавсех (Харьков)
27.10.2020 в 22:28
Ребята! Давайте жить дружно. И желательно, без оскорблений друг друга. Сегодня одна наша команда сыграла успешно, а завтра будем желать успеха остальным НАШИМ!
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+2
0
max_lugansk (Луганск)
27.10.2020 в 21:58
covid всех уровнял... Можно играть. И похер с бюджетом команд. Все честно :)
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+4
-4
avatar
DOMENICO (Lviv)
27.10.2020 в 21:58
Реал,Інтер,Боруссія.Група смерті.Група смерті для реалів й інтерів від рук Шахтарів
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+20
-1
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2020 в 21:58
Ждём завтра и послезавтра положительных результатов!!!
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+12
-3
Oлeкcин (Н.)
27.10.2020 в 22:08
Да, точно, завтра вся Украина будет болеть за Реброва!
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+2
-5
Salming (Полтава)
27.10.2020 в 22:20
Болеть будет население территории с другим названием
+1
-2
avatar
usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 21:57
...браво браво Шахтер, вот что значит концентрация против такого противника, играли все, а Трубин просто прекрасно, сейф от Лукаку под перекладину - это что то... Тут его критиковали, ну и как вам. Каштру все таки "разыграл" Монте, не Видаль, ни Лукаку (это же танк какой то), - ничего..., по нулям... Прекрасный матч...
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+12
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
27.10.2020 в 21:57
Ох и попотеть пришлось итальянцами! В две игры с лидерами 4 бала! Видно как Конте недовольный был))) А Шахтер так сыграл в автобус в первый тайм...... Не видел раньше такого результата с такой тактикой! Молодцы!!!
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+11
-3
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 22:03
Да уж Конте в шоке, тем более спарка с Мадридом впереди.
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+8
-2
Дыр0к0л (Лондон)
27.10.2020 в 21:56
Вот так и надо играть! Учитесь, дырявые! За 2 игры 4 очка против Реала и Интера!
Ответить
+13
-7
Jovan Markoski
27.10.2020 в 22:03
И 1 место.)
Ответить
+5
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
27.10.2020 в 22:10
у ДК бюджет всеж інший. То що вони пройшли до групи - вже велике досягнення!
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+2
-4
avatar
Крестоносец. (Полтава)
27.10.2020 в 22:23
Великое достижение - это выход Ференцвароша с минимальным бюджетом в группу ЛЧ!
+3
-1
Salming (Полтава)
27.10.2020 в 22:22
И после этого, ты урод, вякаешь, что на кротов гонят
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+1
-4
avatar
vasa pupkis (Киев)
27.10.2020 в 21:56
ЯЙЦАААА))) у меня всё)))
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+5
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.10.2020 в 21:56
Шахтёр свое дело сделал, ждем удачной игры от ДК!!!
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+14
-3
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2020 в 21:56
Когда там последний раз Шахтер в ЛЧ играл на ноль, кто помнит? P.S. Додо - реактивный всадник без головы)
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+15
0
avatar
vasa pupkis (Киев)
27.10.2020 в 21:57
Та Да)))
Ответить
+2
0
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 22:01
Про Додо +++
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+3
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.10.2020 в 22:05
Додо очень хорошо играл в обороне
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+4
-2
Sneg SD (Умань)
27.10.2020 в 21:56
Молодці!!! ⚒⚒⚒
Ответить
+6
0
oleg dynamo (львівська)
27.10.2020 в 21:56
ШД не створив за всю гру ні одного напівмомента,ну і везло,везло і повезло
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+3
-15
avatar
okolegko (Київ)
27.10.2020 в 21:55
Обидві команди влаштовувала нічия. Цією можливістю вони скористалися. Вітаю
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+2
-4
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 21:56
Не смеши, для Интера ничья совсем плохо.
Ответить
+6
-3
avatar
okolegko (Київ)
27.10.2020 в 22:06
Якщо б ти бачив гру, у тебе склалося б інше уявлення
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 21:54
77 номер по перше повинен був бути вилучений ще раніше, а по друге - завалив Лукаку в штрафному. Для чого цим братушкам ВАР?
Ответить
+3
-22
avatar
victor1306 (Мадрид)
27.10.2020 в 21:55
Пішов нафіг)
Ответить
+19
-4
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2020 в 21:59
+12
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2020 в 21:56
Завалили Лукаку? Ты бы завалил, но не Бондарь
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+12
-3
aleks68
27.10.2020 в 21:57
уймись уже чучело.лижи у су.киса и не гавкай.твоё место у параши лижущая падаль
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+14
-2
FC Energy (Новая Каховка)
27.10.2020 в 21:58
Уйди отсюда, дурачок. Адекватный болельщик всегда рад за успех укр. команды. Но не ты, ты ведь неадекват.
Ответить
+14
-1
schabay (Краснодон)
27.10.2020 в 22:00
Спроси у своей мамки - почему прожалела денег на аборт
Ответить
+9
0
Jovan Markoski
27.10.2020 в 22:08
Чмокасса, какая же ты дура ущербная
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+9
0
Їжак Сергій (Маріуполь)
27.10.2020 в 22:23
Бокасса, твій номер - 245...на лобі теж стоїть печать...
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+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
27.10.2020 в 21:54
Тайсон стал напоминать ленивого Коноплянку
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+11
-4
Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 21:57
Но Каштру красавчик
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
27.10.2020 в 22:00
Это да))) Хорошо что Соломон подрос)))
Ответить
+4
-2
aleksandrdre (Краматорск)
27.10.2020 в 21:54
МОЛОДЦЫ!!!Выстояли положительный результат. А главное еще один бал в таблице коэффициентов для Украины.Ждем продолжения от Динамо и Зори!!!
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+8
0
pilips111 (Чернигов)
27.10.2020 в 21:54
Трубин хотел поменяться футболками с вратарём Интера, но тот отказал. Трубин! Не переживай, скоро они твою футболку будут просить! Работай, у тебя всё впереди! Шахтёр молодцы.
Ответить
+9
-1
avatar
victor1306 (Мадрид)
27.10.2020 в 21:52
Хуух. Молодці. Знову майже все чітко і холоднокровно. Важливе очко. Молодчаги!
Ответить
+11
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
27.10.2020 в 21:52
Тяжело но молодцы. Очко сейчас на вес золота. Пусть не для борьбы за ЛЧ но за ЛЕ самое то. Да и в копилку коэффициентов сейчас прям очень нужны.
Ответить
+6
-3
Їжак Сергій (Маріуполь)
27.10.2020 в 22:26
Аппетит приходит во время еды))) Может это очко и для ЛЧ пригодится...
Ответить
0
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2020 в 21:52
Нормальненько, Трубина срочно учить играть в пас ногами
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+3
-3
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 21:53
Ну не хуже Пятова у него получается.
Ответить
+7
-3
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2020 в 21:55
Я имел в виду вынос как точный пас
+2
-1
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 21:58
Без привоза и то хорошо.
+2
-1
avatar
Харьковчанин (Харків)
27.10.2020 в 21:52
Після 0:5, 0:0 – це перемога! Молодці!
Ответить
+13
-2
Konomist@mail.ru (Запорожье)
27.10.2020 в 21:52
Щастя вам, здоров'я, миру, зустрінемось!)
Ответить
+14
-1
avatar
victor1306 (Мадрид)
27.10.2020 в 21:53
Ага, давно не чув Вітю)
Ответить
+5
0
pilips111 (Чернигов)
27.10.2020 в 21:51
Сказка продолжается.
Ответить
+10
-1
avatar
scorpius (Ck)
27.10.2020 в 21:51
Нервяк.... А говорили, что после двух матчей у Шахтера будет 0 очков.
Ответить
+12
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.10.2020 в 21:51
Поздравляю, эта ничья- равна победе!
Ответить
+10
-2
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 21:51
Ай - да молодцы, выстояли. Не без доли везения, но результат - более чем достойный. Трубин - красавчик, как и вся команда.
Ответить
+8
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
27.10.2020 в 22:30
вся команда красавчики, а ты уродец)
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 21:51
Вітаю з ахметівським суддійкою-братушкою.
Ответить
+2
-22
FC SD CLUB (Кривой Рог)
27.10.2020 в 21:52
Желчью не подавись!
Ответить
+14
-3
аалекс ( Крым)
27.10.2020 в 21:52
Кто бы сомневался в твоей адекватности.
Ответить
+8
-4
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
27.10.2020 в 21:52
Привет, дебильчик.
Ответить
+9
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 21:55
Крапку постав, пархатка.
+2
-8
avatar
Kolibri (Киевоград)
27.10.2020 в 21:53
Кицьколиз, не завидуй!
Ответить
+7
-2
1_Rui_3 (Винница)
27.10.2020 в 21:53
Ну ты и дурень!
Ответить
+9
-2
avatar
Харьковчанин (Харків)
27.10.2020 в 21:53
а шо, шуби кінчились? Мєдвєдчук Суркісам допоможе рублями, щоб було за що нові купляти.
Ответить
+8
-2
aleks68
27.10.2020 в 21:55
тупоголовое чМо жертва аборта поменьше гавкай.лижи суркису. дЫнамо не будет даже в лиге европы .успеха реброву.
Ответить
+8
-5
Їжак Сергій (Маріуполь)
27.10.2020 в 22:36
Мимо каси твій дебільний коментар у цьому випадку, бокасса... Хоча, як завжди(((
Ответить
0
-1
1_Rui_3 (Винница)
27.10.2020 в 21:50
Фухххх,на то и хорошо что 1 бал!
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
27.10.2020 в 21:50
Молодцы! Один бал в копилку! Ждём от остальных наших команд позитивных результвтов!
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+8
-3


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