Луческу: Если Ференцварош инвестировал деньги, то Динамо не смогло это сделать

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции перед поединком Лиги чемпионов с "Ференцварошем" пообщался с прессой.

— Вы не сможете рассчитывать на двух футболистов — Бущана и Миколенко, насколько это ощутимая потеря для "Динамо"?

— Перед такими важными играми всегда тяжело терять игроков. Но это хорошая возможность для других футболистов, которые раньше имели меньше игровой практики, показать себя, проявить свои качества с лучшей стороны и сыграть в Лиге чемпионов.

— Во главе "Шахтера" вы уже играли против Реброва, который тренировал "Динамо". Чем вам запомнились те противостояния?

— Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии "Ференцварош" — "Динамо", а не о моем с Ребровым.

— Какие сильные стороны "Ференцвароша" могли бы выделить, и назовите игроков этой команды, которых считаете особенно опасными.

— Не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Хочу сказать в целом о команде "Ференцварош", что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе "Ференцвароша" не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом.

— Вместе с командой в Будапешт приехали Белуцэ и Клейтон, насколько они функционально готовы проводить на поле полный матч?

— Нет, еще не готовы.

— Украинские футбольные эксперты отмечают, что с вашим приходом "Динамо" значительно изменилось и стало намного сильнее. В чем заключаются эти изменения?

— "Динамо" прошло нелегкий путь, особенно много проблем было в последние годы, клуб потерял многих игроков, которые закончили играть или уехали за границу. В связи с этим клуб выбрал вектор, направленный на развитие собственных воспитанников из клубной академии. Эти ребята очень талантливые, но необходимо время, чтобы они сыгрались. Если "Ференцварош" инвестировал деньги, то "Динамо" не смогло это сделать, поэтому играет со своими молодыми талантами в составе.