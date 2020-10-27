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Луческу: Если Ференцварош инвестировал деньги, то Динамо не смогло это сделать

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Предматчевая пресс-конференция главного тренера киевлян

Луческу: Если Ференцварош инвестировал деньги, то Динамо не смогло это сделать
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции перед поединком Лиги чемпионов с "Ференцварошем" пообщался с прессой.

— Вы не сможете рассчитывать на двух футболистов — Бущана и Миколенко, насколько это ощутимая потеря для "Динамо"?

— Перед такими важными играми всегда тяжело терять игроков. Но это хорошая возможность для других футболистов, которые раньше имели меньше игровой практики, показать себя, проявить свои качества с лучшей стороны и сыграть в Лиге чемпионов.

— Во главе "Шахтера" вы уже играли против Реброва, который тренировал "Динамо". Чем вам запомнились те противостояния?

— Здесь не может идти речь о соперничестве двух тренеров, завтра будет моя 140-я игра в Лиге чемпионов, в этом турнире я провел очень много матчей. Речь о противостоянии "Ференцварош" — "Динамо", а не о моем с Ребровым.

— Какие сильные стороны "Ференцвароша" могли бы выделить, и назовите игроков этой команды, которых считаете особенно опасными.

— Не буду называть фамилии, чтобы никого не обидеть. Хочу сказать в целом о команде "Ференцварош", что она очень выросла за последнее время. Руководство правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран и клубов, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе "Ференцвароша" не так много венгерских игроков, а, в основном, иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом.

— Вместе с командой в Будапешт приехали Белуцэ и Клейтон, насколько они функционально готовы проводить на поле полный матч?

— Нет, еще не готовы.

— Украинские футбольные эксперты отмечают, что с вашим приходом "Динамо" значительно изменилось и стало намного сильнее. В чем заключаются эти изменения?

— "Динамо" прошло нелегкий путь, особенно много проблем было в последние годы, клуб потерял многих игроков, которые закончили играть или уехали за границу. В связи с этим клуб выбрал вектор, направленный на развитие собственных воспитанников из клубной академии. Эти ребята очень талантливые, но необходимо время, чтобы они сыгрались. Если "Ференцварош" инвестировал деньги, то "Динамо" не смогло это сделать, поэтому играет со своими молодыми талантами в составе.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (7)
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Григорий Листопадов
27.10.2020 в 22:45
Начинает цыган плакать,нет инвестиций,Реброву игроков купили. Эй, гараж,кого они приобрели?Вот уже ЖУЧАРА!Ну не плохой тренер,но вечно ноет и плачет,и ищет всегда кого-то виноватого. Но у Сурка это не пройдёт!
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kalipso
27.10.2020 в 22:49
Вот у Сурка то как раз и пройдёт) А плачет — солому себе стелит..
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Dimka26 (Чернигов)
27.10.2020 в 22:21
Луч как всегда в своем стиле. Что там Ференцварош инвестировал? Зубкова и других легов за 1 млн? Так Динамо скупило в два раза дороже игроков, типо Кенджеры, Вербича, Дуэлунда, Родригеса, Караваева. Так что кому бы ныть про инвестиции. Да и заработает сурок на ЛЧ и прикупит усиление
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+2
-2
DK с 6 лет (Киев)
27.10.2020 в 22:37
Так когда это было? А сейчас кого купили?
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
27.10.2020 в 21:52
А в чому причина, що не змогло?
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-1
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Kolibri (Киевоград)
27.10.2020 в 22:17
Назовите огурцов, то потом посмотрим как будете восхвалять своего деда!!!
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usovvictor (Kharkov)
27.10.2020 в 22:50
...деда не надо восвалять, он уже свое дело сделал - вывел в групповой. Просто перевернул Динамо на 180, и ребята заиграли, вернул потерянные кадры и надо заметить, что особенно важно на данный момент - без финансирования трансферов. Для чего его брали он по контракту и сделал -что не так?...
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