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Трубин: В матче с Интером мне было тяжелее, чем с Реалом
Голкипер горняков прокомментировал матч с Интером
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин в эфире ТК Футбол прокомментировал
"Мне кажется, что не 200, а 1 000 процентов оставили сегодня на поле. Меньше недели назад был матч с "Реалом". Ребята немного подустали, но все были сплочены, собраны и хорошо провели матч. Очень хорошо, что сыграли на ноль. Сейчас нужно восстановиться и двигаться дальше.
Если сыграли на ноль, то план в защите сработал. Самый опасный момент – в середине первого тайма был отрезок, когда "Интер" начал давить, тяжело было, постоянные забросы. Но мы справились с этим.
Лукаку со штрафного пробивал на силу. Я знал, что он будет бить в мой угол, поэтому держал его. Если бы пробил над стенкой, то реагировал бы уже. Но я еще до удара знал, что он будет бить в мой угол.
Выходили из защиты за счет длинным передач, потому что соперник прессинговал. Помним, что у них хороший прессинг еще по полуфиналу ЛЕ. Когда была возможность, мы начинали низом, но тяжело было выходить за счет коротких и средних передач.
Не думаю, что ничья – это наш возможный максимум. Всегда есть куда расти и к чему стремиться. Каждый в команде знает, что он может больше, лучше, что будет прогрессировать, но сегодня ничья.
Что матч с "Реалом", что этот – оба тяжелые. Но с испанцами было легче выходить из обороны, поэтому сегодня мне было тяжелее.
Конечно, такие матчи надолго остаются в памяти. Это лучший турнир, где ты играешь с лучшими игроками и командами. После таких матчей ты прогрессируешь. Чем больше их будет, тем лучше для каждого", – сказал Трубин.
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