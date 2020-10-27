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Трубин признан лучшим игроком матча Шахтер - Интер по версии WhoScored
Пятову стоит начать волноваться?
Известный статистический портал WhoScored подвел итоги
Лучшим игроком матча с оценкой 7.5 был признан голкипер "горняков" Анатолий Трубин.
19-летний вратарь совершил 4 сейва, 47 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 39 передач (38%) и выиграл одну верховую дуэль.
В свою очередь, лучшими игроками "Интера" с оценкой 7,4 были признаны Хакими и Артуро Видаль.
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Комментарии (1)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 23:12
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