  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Трубин признан лучшим игроком матча Шахтер - Интер по версии WhoScored
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трубин признан лучшим игроком матча Шахтер - Интер по версии WhoScored

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пятову стоит начать волноваться?

Трубин признан лучшим игроком матча Шахтер - Интер по версии WhoScored
Новина українською

Известный статистический портал WhoScored подвел итоги матча 2-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер" (0:0).

Лучшим игроком матча с оценкой 7.5 был признан голкипер "горняков" Анатолий Трубин.

19-летний вратарь совершил 4 сейва, 47 раз коснулся мяча, отдал 14 точных из 39 передач (38%) и выиграл одну верховую дуэль.

В свою очередь, лучшими игроками "Интера" с оценкой 7,4 были признаны Хакими и Артуро Видаль.

Трубин признан лучшим игроком матча Шахтер - Интер по версии WhoScored - изображение 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ещё не специалист (Кривой Рог)
27.10.2020 в 23:12
что интересно: Шахтер весь матч оборонялся, но не получил ни одного предупреждения !!! У Интера две желтых...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...