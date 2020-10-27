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Впервые за последние пять лет Шахтер сыграл на ноль пропущенных в матче основного раунда Лиги чемпионов
Каштру не стыдится играть от защиты
"Шахтер" во втором туре Лиги чемпионов 2020/21 сумел на своем поле сдержать "Интер" – 0:0. Этот результат помог "горнякам" остаться в числе лидеров турнирной таблицы группы В, принес Украине одно очко в рейтинг (0,2 балла в Таблицу коэффициентов), а также прервал пятилетнюю серию с пропущенными голами в матчах основной сетки Лиги чемпионов.
Последний раз в основном раунде Лиги чемпионов "Шахтер" не пропускал в поединке против "Мальме" (4:0), который состоялся 3-го ноября 2015-го года. С тех пор не пропустить в Лиге чемпионов удалось лишь раз – в матче с "Янг Бойз" в июле 2016-го. Но это был поединок квалификации турнира, а не основного раунда.
Добавим, что после двух туров Лиги чемпионов "Шахтер" набрал четыре очка. Следующие два поединка "горняки" проведут против "Боруссии" из Менхенгладбаха.
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