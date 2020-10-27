Каштру: Если у вас не получается победить, не проигрывайте

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в послематчевом флэш-интервью в эфире ТК "Футбол" подвел итог матча с "Интером" (0:0).

"Сразу после игры в Мадриде я решил, что с "Интером" сыграет тот же состав. Мы должны всегда быть справедливыми в футболе и поощрять игроков. Одно дело - поставить тот же состав, другое дело - поставить ту же игру. Очень важно было показать такую же сплоченную игру, как в Мадриде. Между матчами ничего не произошло с игроками, поэтому я выставил тот же состав.

Результат наших матчей с "Интером" вышел разный, но главным аспектом была игра в обороне. В матче Лиги Европы мы не лучшим образом оборонялись. Нам нужно было закрывать Лукаку и Мартинеса, на которых идут передачи с флангов. Мы постарались обрезать эти подачи. В игре нужно все читать и исправлять свои ошибки. В полуфинале Лиги Европы у нас было большое разочарование. Нам нужно было встать, поднять голову и идти дальше. Необходимо было выстроить иерархию между обороной и атакой.

"Интер" - одна из лучших команд мира с фантастической атакой. Любой команде будет сложно с ними. Бондарь и Хочолава сыграли фантастически, они выполнили план на игру и держали линию обороны высоко. "Реал" открывал нам больше зон. Сегодня они больше ошибались, "Интер" заставил нас делать это. Но я доволен тем, как они отыграли против таких форвардов как Лукаку и Мартинес.

Я всегда говорю игрокам: "Если у вас не получается победить, не проигрывайте". У "Шахтера" сейчас сложные моменты - большое количество игр подряд, тяжелое восстановление игроков. Мы начали новый сезон через три дня после прошлого. Это очень жестко, нужна было больше отдыха. Сейчас команда показывает себя намного лучше, надеемся, что мы сможем продолжать этот путь. Очень непросто планировать что-либо с учетом коронавируса. Первый номер "Шахтера"? Сегодня это был Трубин", - подвел итог Каштру.