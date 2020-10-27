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Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0. Справились

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Во втором тайме мерсисайдцы дожали гостей из Дании

Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0. Справились
UA-Футбол
Новина українською

С большой натяжкой можно назвать победу команды Клоппа убедительной. Все же большую часть матча держалась интрига, гости проводили контратаки и имели свои моменты, чтобы отыграться. "Мидтьюлланн" произвел впечатление крепкой команды, которая не имеет высокого класса, но за счет порядка может создать неудобства проблемным командам. "Ливерпулю" повезло, что его проблемы не настолько серьезны, как казалось в начале сезона.

Открывать счет еще на третьей минуте должны были датчане, Дрейер выходил один на один с голкипером, но спас хозяев Алисон. Затем Каба и Паулиньо обостряли игру, "красные" словно решили дать фору сопернику. Пришли в себя мерсисайдцы ближе к середине первого тайма, правда, помешала хозяевам травма Фабиньо, которого пришлось заменить.

Первый настоящий голевой момент "Ливерпуль" создал на 40-й минуте, Милнер пробивал из пределов штрафной, казалось - без шансов, но защитник в последний момент успел заблокировать удар. Довольно неудачное начало разозлило "красных" и они с азартом пошли вперед после перерыва.

Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0. Справились - изображение 1

Получилось забить первый мяч после индивидуально блестящих действий Александр-Арнольда, который разогнал атаку и сделал удобный пас на Жоту в центр. Португальцу оставалось только поставить ногу, что он и сделал.

Дрейер, Пфайфер, Эландер могли восстановить равновесие в игре. Дыр в обороне мерсисайдцев хватало, но чудом мяч не залетал в сетку. У хозяев можно отметить удары Фирмино и Шакири - неточно, но все решил Салах. Египтянин заработал пенальти и сам его реализовал мощным ударом в угол.

Без потерь и даже без пропущенных мячей идет "Ливерпуль" в ЛЧ, но болельщикам этого мало. Все хотят видеть прошлогоднюю команду Клоппа, которая уничтожала всех и каждого на своем пути.

Лига Чемпионов. Второй тур

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Павел Рачковски (Польша)

Ливерпуль - Мидтьюлланн 2:0

Голы: Жота 55, Салах 90+2 (пен.)

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо (Уильямс 30), 12. Гомез, 26. Робертсон, 14. Хендерсон, 27. Ориги, 66. Александер-Арнольд, 7. Милнер, 23. Шакири, 20. Жота, 18. Минамино.

Мидтьюлланн: 31. Андерсен, 6. Андерссон, 14. Шольц, 28. Святченко, 29. Паулиньо, 7. Систо, 38. Ониика, 40. Каюстье, 36. Дрейер, 9. Каба, 11. Мабиль.

Предупреждения: Милнер 41 - Шольц 19, Ониика 25, Каюстье 32

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В статье: Ливерпуль Мидтьюлланн (Хернинг)
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Комментарии (3)
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skopa (Харьков)
28.10.2020 в 00:08
По большому счету, тихий ужас..Ну ладно, Жота. Тут много ума не надо,- любой игрок из состава Волков будет для Ливерпуля усилением, пусть даже это не супер-пупер.. Но кто подписал этого бестолкового шибзда Минамино для АПЛ? Он же не свободным агентом пришел и не за еду играет..А Кейта? А Адриан?Поразительно..Бесспорно удачный выбор-это Клопп..А вообще все печально могло окончиться с датчанами- потерей очков...
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Romerik (YNWA)
28.10.2020 в 00:16
Та не парься.. Ну потеряли бы, и что. Потом бы зашевелились и наверстали упущенное. Сейчас будет такой сезон, где все будут терять очки или дерьмово играть почти через матч, так как график просто адский для участников еврокубков...
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Dimka26 (Чернигов)
28.10.2020 в 00:32
На сколько мне известно, азиатов подписывают в АПЛ для финансовой выгоды со стороны популяризации клуба в Японии, Корее и т.д. Просто деньги, ничего более) Хотя Сон в ТОттенхэме неплох
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