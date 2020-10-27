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Роналду не встретится с Месси. Португалец пропустит игру с Барселоной из-за СOVID-19
Будем ждать их встречи в шестом туре
Уже завтра "Ювентус" сыграет против "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов. Туринцы сыграют без главной звезды.
Из-за коронавируса не выйдет на поле Криштиану Роналду. Португальский нападающий сдал уже третий положительный тест.
Cristiano Ronaldo will not play against Barcelona tomorrow. He’s not tested negative yet - 24 hours before the UCL match. Morata will be the starter as centre striker for Juventus. ???? #Juve #UCL #ChampionsLeague— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 27, 2020
Отметим, что "Барселона" также несет потери - перед матчем свой пост
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