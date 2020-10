Роналду не встретится с Месси. Португалец пропустит игру с Барселоной из-за СOVID-19

Уже завтра "Ювентус" сыграет против "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов. Туринцы сыграют без главной звезды.

Из-за коронавируса не выйдет на поле Криштиану Роналду. Португальский нападающий сдал уже третий положительный тест.

Cristiano Ronaldo will not play against Barcelona tomorrow. He’s not tested negative yet - 24 hours before the UCL match. Morata will be the starter as centre striker for Juventus. ???? #Juve #UCL #ChampionsLeague