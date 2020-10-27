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Роналду не встретится с Месси. Португалец пропустит игру с Барселоной из-за СOVID-19

Лига Чемпионов
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Будем ждать их встречи в шестом туре

Роналду не встретится с Месси. Португалец пропустит игру с Барселоной из-за СOVID-19
UA-Футбол
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Уже завтра "Ювентус" сыграет против "Барселоны" в рамках Лиги Чемпионов. Туринцы сыграют без главной звезды.

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Из-за коронавируса не выйдет на поле Криштиану Роналду. Португальский нападающий сдал уже третий положительный тест.

Отметим, что "Барселона" также несет потери - перед матчем свой пост покинул президент.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Барселона
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