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Де Врей: Жаль. Мы ехали в Киев за победой

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Интер не смог увезти победу из Киева

Де Врей: Жаль. Мы ехали в Киев за победой
Новина українською

Защитник "Интера" Стефан де Врей прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (0:0).

"Жаль. Мы ехали сюда за победой. Вы видели это по нашей игре. Мы создали много моментов, но забить не удалось", – сказал де Врей.

Напомним, что после двух туров у "Интера" две ничьи и два заработанных очка

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В статье: Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Стефан де Врей
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