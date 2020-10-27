Де Врей: Жаль. Мы ехали в Киев за победой

Защитник "Интера" Стефан де Врей прокомментировал матч 2-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" (0:0).

"Жаль. Мы ехали сюда за победой. Вы видели это по нашей игре. Мы создали много моментов, но забить не удалось", – сказал де Врей.

Напомним, что после двух туров у "Интера" две ничьи и два заработанных очка