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Де Врей: Жаль. Мы ехали в Киев за победой
Интер не смог увезти победу из Киева
Защитник "Интера" Стефан де Врей прокомментировал
"Жаль. Мы ехали сюда за победой. Вы видели это по нашей игре. Мы создали много моментов, но забить не удалось", – сказал де Врей.
Напомним, что после двух туров у "Интера" две ничьи и два заработанных очка
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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