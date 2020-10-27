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ЛЧ. Дубль Фелиша и выстраданная победа Атлетико

Лига Чемпионов
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Тяжелый матч для команды Симеоне

ЛЧ. Дубль Фелиша и выстраданная победа Атлетико
UA-Футбол
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В матче второго тура Лиги Чемпионов, мадридский "Атлетико" принимал "Зальцбург". "Бавария" уже успела обыграть "Локомотив" и возглавила группу.

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Матч вышел очень непростым для команды Симеоне. Австрийские гости давали отпор фавориту и однажды даже сумели повести в счете. Участники матча выдали результативный матч, в котором "матрасники" все же вырвали победу.

После двух туров в активе "Атлетико" три очка, у "Зальцбурга" - одно.

"Атлетико" - "Зальцбург" 3:2
Голы: Льоренте 29, Фелиш 52, 82 - Собослаи 40, Бериша 47

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В статье: Атлетико (Мадрид) Зальцбург
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