ЛЧ. Дубль Фелиша и выстраданная победа Атлетико

В матче второго тура Лиги Чемпионов, мадридский "Атлетико" принимал "Зальцбург". "Бавария" уже успела обыграть "Локомотив" и возглавила группу.

Матч вышел очень непростым для команды Симеоне. Австрийские гости давали отпор фавориту и однажды даже сумели повести в счете. Участники матча выдали результативный матч, в котором "матрасники" все же вырвали победу.

После двух туров в активе "Атлетико" три очка, у "Зальцбурга" - одно.

"Атлетико" - "Зальцбург" 3:2

Голы: Льоренте 29, Фелиш 52, 82 - Собослаи 40, Бериша 47