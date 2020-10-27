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Аталанта – Аякс 2:2. Дубль Сапаты вдохновил бергамасков на камбек

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Справедливый итог зрелищного противостояния команд

Аталанта – Аякс 2:2. Дубль Сапаты вдохновил бергамасков на камбек
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Лига Чемпионов, группа D

Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д’Италия"

Аталанта – Аякс 2:2

Голы: Сапата (54, 60) – Тадич (30, пен), Траоре (38)

"Аталанта": Спортьелло – Джимсити, Ромеро, Толой – Госенс, Фройлер, Пашалич, Хатебур – Гомес (Муриэль, 78), Иличич (Малиновский, 78) – Сапата

"Аякс": Онана – Тальяфико, Блинд, Схюрс, Мазрауи (Клайбер, 56) – Гравенберх, Клаассен, Тадич – Нерес (Промес, 69), Траоре, Антони (Лабьяд, 90+3)

Предупреждения: Иличич, Джимсити, Малиновский – Траоре, Клаассен

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В статье: Аякс (Амстердам) Аталанта (Бергамо)
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