Лига Чемпионов
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Аталанта – Аякс 2:2. Дубль Сапаты вдохновил бергамасков на камбек
Справедливый итог зрелищного противостояния команд
Лига Чемпионов, группа D
Бергамо, стадион "Атлети Адзурри д’Италия"
Аталанта – Аякс 2:2
Голы: Сапата (54, 60) – Тадич (30, пен), Траоре (38)
"Аталанта": Спортьелло – Джимсити, Ромеро, Толой – Госенс, Фройлер, Пашалич, Хатебур – Гомес (Муриэль, 78), Иличич (Малиновский, 78) – Сапата
"Аякс": Онана – Тальяфико, Блинд, Схюрс, Мазрауи (Клайбер, 56) – Гравенберх, Клаассен, Тадич – Нерес (Промес, 69), Траоре, Антони (Лабьяд, 90+3)
Предупреждения: Иличич, Джимсити, Малиновский – Траоре, Клаассен
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