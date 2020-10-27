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Марсель - Ман Сити 0:3. Зинченко пока слаб, но партнеры на высоте
Легкая победа "Горожан" на "Велодроме"
"Марсель" слабо проводит осень, поэтому ничего другого, кроме как выставить против "Ман Сити" пятерых защитников, ему не оставалось. Увы, и этого не хватило французам, чтобы навязать подобие борьбы.
Игра была односторонней с первой и до последней минуты - даже при том, что "Горожане" создавали не так много опасных ситуаций. Все дело в превосходстве в центре поля - хавбеки "Марселя" проиграли ее полностью.
Ферран Торрес открыл счет после удачного высокого прессинга - испанцу оставалось не промазать с близкого расстояния. Также до перерыва могли забивать де Брюйне и Зинченко, но оба пробили мимо.
Об Александре надо сказать отдельно - все-таки, это его первый выход в основе "Сити" в новом сезоне. От травмы украинец вылечился, но до идеальной формы ему еще далеко. Не было от него ни привычной активности в отборе, ни каких-то ярких атакующих решений. Все максимально просто и как-то бесцветно, но этого и следовало ожидать после операции. Да и замены на 68-й минуте тоже.
Уже после ухода Зинченко "Сити" забил еще два мяча - буднично, словно это тренировка, а не матч ЛЧ. "Марсель" же сподобился лишь на один опасный дальний удар от Товена. Катастрофа, по правде говоря, особенно учитывая поражение от "Олимпиакоса" в первом туре.
Французы опускаются на дно таблицы с нулем очков, и вообще не видно аргументов, которые бы помогли им оттуда выбраться. Касательно "Ман Сити", то у него 6 баллов. Еще одна хорошая игра - и задача выйти из группы будет на 99% решена.
Марсель. "Велодром"
"Марсель" - "Манчестер Сити" - 0:3
Голы: Ферран Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81
"Марсель": Манданда - Сакаи, Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье (Сансон, 64), Камара, Кизанс (Гуйе, 85) - Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78)
"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Лапорт (Стоунз, 77), Зинченко (Канселу, 68) - Гюндоган (Бернарду Силва, 78), Родри, де Брюйне (Палмер, 82) - Стерлинг, Ферран Торрес (Марез, 77), Фоден
Предупреждения: Амави, 62, Чалета-Цар, 71 - Лапорт, 58
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