Марсель - Ман Сити 0:3. Зинченко пока слаб, но партнеры на высоте

"Марсель" слабо проводит осень, поэтому ничего другого, кроме как выставить против "Ман Сити" пятерых защитников, ему не оставалось. Увы, и этого не хватило французам, чтобы навязать подобие борьбы.

Игра была односторонней с первой и до последней минуты - даже при том, что "Горожане" создавали не так много опасных ситуаций. Все дело в превосходстве в центре поля - хавбеки "Марселя" проиграли ее полностью.

Ферран Торрес открыл счет после удачного высокого прессинга - испанцу оставалось не промазать с близкого расстояния. Также до перерыва могли забивать де Брюйне и Зинченко, но оба пробили мимо.

Об Александре надо сказать отдельно - все-таки, это его первый выход в основе "Сити" в новом сезоне. От травмы украинец вылечился, но до идеальной формы ему еще далеко. Не было от него ни привычной активности в отборе, ни каких-то ярких атакующих решений. Все максимально просто и как-то бесцветно, но этого и следовало ожидать после операции. Да и замены на 68-й минуте тоже.

Уже после ухода Зинченко "Сити" забил еще два мяча - буднично, словно это тренировка, а не матч ЛЧ. "Марсель" же сподобился лишь на один опасный дальний удар от Товена. Катастрофа, по правде говоря, особенно учитывая поражение от "Олимпиакоса" в первом туре.

Французы опускаются на дно таблицы с нулем очков, и вообще не видно аргументов, которые бы помогли им оттуда выбраться. Касательно "Ман Сити", то у него 6 баллов. Еще одна хорошая игра - и задача выйти из группы будет на 99% решена.

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Ферран Торрес, 18, Гюндоган, 76, Стерлинг, 81

"Марсель": Манданда - Сакаи, Балерди, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье (Сансон, 64), Камара, Кизанс (Гуйе, 85) - Товен (Пайет, 78), Радоньич (Бенедетто, 78)

"Ман Сити": Эдерсон - Уокер, Рубен Диаш, Лапорт (Стоунз, 77), Зинченко (Канселу, 68) - Гюндоган (Бернарду Силва, 78), Родри, де Брюйне (Палмер, 82) - Стерлинг, Ферран Торрес (Марез, 77), Фоден

Предупреждения: Амави, 62, Чалета-Цар, 71 - Лапорт, 58