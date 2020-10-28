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Дракон расправил крылья. Порту без проблем одолел Олимпиакос

Лига Чемпионов
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Португальцы набирают ход

Дракон расправил крылья. Порту без проблем одолел Олимпиакос
Новина українською

"Порту", как главный португальский гранд последних лет, в последнее время не особо добивается успехов на евроарене, но постоянно находится в топе и заявляет о себе в Лиге чемпионов.

Вот и в нынешнем сезоне португальцы начали с поражения от "Манчетсер Сити" (1:3), однако во втором матче взяли свое в поединке с "Олимпиакосом".

Португальцы забили уже на 11-й минуте матча, после чего долго и нудно возили матч к нужному итогу. И довезли, забив второй уже на 85-й.

2:0. "Драконы" оправились после первого поражения, и расправив крылья, снова являются второй силой на выход из группы. Все должно решиться в очных спарках с "Марселем", который не смог оказать противодействие "Сити" (0:3).

Порту - Олимпиакос 2:0

Голы: Вийера (11), Сержиу Оливейра (85)

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В статье: Порту Олимпиакос (Никосия)
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