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Дракон расправил крылья. Порту без проблем одолел Олимпиакос
Португальцы набирают ход
"Порту", как главный португальский гранд последних лет, в последнее время не особо добивается успехов на евроарене, но постоянно находится в топе и заявляет о себе в
Вот и в нынешнем сезоне португальцы начали с поражения от "Манчетсер Сити" (1:3), однако во втором матче взяли свое в поединке с "Олимпиакосом".
Португальцы забили уже на 11-й минуте матча, после чего долго и нудно возили матч к нужному итогу. И довезли, забив второй уже на 85-й.
2:0. "Драконы" оправились после первого поражения, и расправив крылья, снова являются второй силой на выход из группы. Все должно решиться в очных спарках с "Марселем", который не смог оказать противодействие "Сити" (0:3).
Порту - Олимпиакос 2:0
Голы: Вийера (11), Сержиу Оливейра (85)
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