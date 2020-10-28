Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов

Состоялись матчи второго тура в группе В Лиги чемпионов, где соревнуются чемпионы Украины и Испании ("Шахтер" и "Реал" соответственно), серебряный призер Серии А ("Интер") и четвертая команда Бундеслиги ("Боруссия" М).

Турнирная таблица после трети дистанции имеет весьма неожиданный вид. Возглавляет квартет единственный представитель не топ-чемпионата в этой группе – донецкий "Шахтер" (четыре очка). За ним, имея по два очка, идут "Интер" и "Боруссия". А "Реал", который был посеян из первой корзины, занимает пока последнее место.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Шахтер" 2 1 1 0 3-2 +1 4 2 "Боруссия" 2 0 2 0 4-4 0 2 3 "Интер" 2 0 2 0 2-2 0 2 4 "Реал" 2 0 1 1 4-5 -1 1

В следующих двух турах между собой сыграют "Интер" с "Реалом", а также "Шахтер" с "Боруссией". Ближайшие матчи – уже через неделю.