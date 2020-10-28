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Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов
Главное, чтобы на финише не было все наоборот
Состоялись матчи второго тура в группе В Лиги чемпионов, где соревнуются чемпионы Украины и Испании ("Шахтер" и "Реал" соответственно), серебряный призер Серии А ("Интер") и четвертая команда Бундеслиги ("Боруссия" М).
Турнирная таблица после трети дистанции имеет весьма неожиданный вид. Возглавляет квартет единственный представитель не топ-чемпионата в этой группе – донецкий "Шахтер" (четыре очка). За ним, имея по два очка, идут "Интер" и "Боруссия". А "Реал", который был посеян из первой корзины, занимает пока последнее место.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Шахтер"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|2
|"Боруссия"
|2
|0
|2
|0
|4-4
|0
|2
|3
|"Интер"
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|4
|"Реал"
|2
|0
|1
|1
|4-5
|-1
|1
В следующих двух турах между собой сыграют "Интер" с "Реалом", а также "Шахтер" с "Боруссией". Ближайшие матчи – уже через неделю.
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