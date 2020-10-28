  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Главное, чтобы на финише не было все наоборот

Шахтер задает тон, Реал на дне. Турнирное положение группы В Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Состоялись матчи второго тура в группе В Лиги чемпионов, где соревнуются чемпионы Украины и Испании ("Шахтер" и "Реал" соответственно), серебряный призер Серии А ("Интер") и четвертая команда Бундеслиги ("Боруссия" М).

Турнирная таблица после трети дистанции имеет весьма неожиданный вид. Возглавляет квартет единственный представитель не топ-чемпионата в этой группе – донецкий "Шахтер" (четыре очка). За ним, имея по два очка, идут "Интер" и "Боруссия". А "Реал", который был посеян из первой корзины, занимает пока последнее место.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Шахтер" 2 1 1 0 3-2 +1 4
2 "Боруссия" 2 0 2 0 4-4 0 2
3 "Интер" 2 0 2 0 2-2 0 2
4 "Реал" 2 0 1 1 4-5 -1 1

В следующих двух турах между собой сыграют "Интер" с "Реалом", а также "Шахтер" с "Боруссией". Ближайшие матчи – уже через неделю.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Хиденг (Днепр)
28.10.2020 в 00:42
3 с Гладбахом и вопрос закрыт!
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...