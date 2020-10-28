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Конте: Мы создали Шахтеру большие проблемы, но нам не повезло
Наставник Интера - о матче с Шахтером
Главный тренер Интера Антонио Конте подвел итог
- Интер доминировал в матче, но счет 0:0…
- Я позитивно смотрю на этот матч, потому что команда играла с нужной интенсивностью и с правильным настроем. Мы провели отличный матч, но нам не повезло. Мы показали очень хорошую игру в обоих таймах и создали Шахтеру большие проблемы.
Это очень техничная и быстрая команда, но мои ребята сыграли очень хорошо. Мы заслужили победу в этом матче, но несмотря на результат, я доволен, так как мы находимся на правильном пути.
Мы хотим демонстрировать хорошую игру в каждом матче, не оглядываясь на результат, кто бы ни был нашим соперником.
- Интер в этом сезоне выглядит намного лучше, чем в прошлом…
- У нас за плечами год работы, команда набралась опыта и веры в себя. Теперь мы нормально прессингуем, оказываем давление на каждую зону поля, не оставляя свободный мяч для соперника.
Мы почти не оборонялись против Шахтера, так что я вполне доволен. Мы сыграли на ноль, контролировали игру. Конечно, мы не забили, за это я должен принести свои извинения. Но я не могу винить за это своих игроков. У нас очень плотный график, мы сыграли 4 игры за 10 дней. Впереди Парма и Реал, поэтому давайте думать о будущем.
- После победы над Шахтером со счетом 5:0 в Лиге Европы вы ожидали, что соперник будет играть от обороны?
- Против Реала они играли в ту же игру, но провалили второй тайм. Тогда они забили три мяча в контратаке, в то время как сегодня мы играли компактно.
Сегодня Шахтер играл более закрыто, чем в том полуфинале ЛЕ, поэтому у нас было меньше возможностей.
Однако, учитывая такое развитие событий, я доволен игрой своей команды. Это правильный менталитет. Мы хотим показать себя во всех сферах, и мы работаем для этого.
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