Шахтер чудом сдержал Интер, а Барса осталась без президента. Главные новости за 27 октября

После 0:5 в полуфинале Лиги Европы на "Горняков" ставили немногие, однако даже в неосновном составе они сдержали грозного Ромелу Лукаку и остальных "Нерадзурри". По правде говоря, повезло "Шахтеру" неоднократно: то Трубин выручал, то каркас ворот, то мимо мяч летел. Еще и контригра у подопечных Луиша Каштру не получалась. Однако победителей не судят, а этот как раз тот случай, когда ничья сродни победе. Набрав четвертое очко, "Шахтер" еще на полшажочка приблизился к выходу из группы. Надо только не сбавить темп в матчах с гладбахской "Боруссией".

Руслан Малиновский отыграл около 15 минут за "Аталанту" против "Аякса" и на результат матча не повлиял - счет 2:2 установился на табло еще до его появления на поле. Все, что успел украинец, - заработать предупреждение. А вот Александр Зинченко вчера впервые в сезоне-2020/21 вышел в основе "Ман Сити". После травмы воспитанник "Шахтера" выглядел неважно, но в целом надежно и претензий к нему у Пепа быть не должно. Тем более, что его команда разбила "Марсель" в одни ворота со счетом 3:0.

Второй тур подряд теряет очки "Реал" - за поражением от "Шахтера" последовала выстраданная ничья против "Гладбаха". Если бы не гол Каземиро на 93-й минуте дело вообще закончилось бы поражением, а так ничья 2:2. "Бавария" помучилась, но все-таки сломила сопротивление "Локомотива" благодаря шикарному дальнему удару от Йозуа Киммиха (2:1). Также непростые победы добыли и другие гранды - "Атлетико" перестрелял "РБ Зальцбург" (3:2) благодаря дублю Жоау Фелиша, а "Ливерпуль" не без нервов одолел неуступчивых викингов из "Мидтьюлланна" (2:0).

Свершилось. За три дня до голосования за свою отставку, результаты которого были предельно очевидны, Хосеп Бартомеу сделал то, что давно должен был сделать - ушел добровольно. Он возглавлял "Барсу" с 2014-го - сперва временно, потом на постоянной основе. Когда он только приходил, команда выигрывала Лигу чемпионов и делала "золотой требл". Ну а что было с тех пор - вы наверняка знаете. Символично, что последним матчем Бартомеу во главе клуба стало проигранное дома Эль Класико. Во многом это результат и его работы тоже - он непозволительно часто ошибался в директорах, тренерах и игроках.

В 1/8 финала Кубка Украины нас ждет как минимум один реально крутой матч - "Десна" померяется силами с "Зарей". Столкновение стилей, умных тренеров и мастеровитых футболистов - это всегда интересно. Также отмечаем, что "Александрии" выпал "Минай", а вот остальные клубы УПЛ получили соперников из Первой лиги. Базовый день для матчей - 2 декабря. И еще - лишь на стадии 1/4 финала к розыгрышу присоединятся "Шахтер" и "Динамо". Ну не маразм?

Ну и напоследок хорошие новости для болельщиков - Минздрав разрешил "Шахтеру" сыграть матч 3-го тура ЛЧ против "Боруссии Менхенгладбах" со зрителями. Встреча, напомним, пройдет 3 ноября. НСК "Олимпийский" заполнят на 15% от емкости, но это в любом случае гораздо лучше, чем пустые трибуны. Футболисты играют для болельщиков, им нужна подпитка эмоциями. Быть может, этот фактор и станет ключевым, ведь в Германии последнее время на стадионы не пускают почти никого.