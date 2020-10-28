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Эшли Янг увидел лишь один положительный момент в матче с Шахтером
Не проиграли
Английский полузащитник итальянского "Интера" Эшли Янг прокомментировал результат 2 тура Лиги чемпионов - поединка на выезде с донецким "
Игрок остался недоволен ничьей.
Единственным положительным моментом этого матча является то, что мы не пропустили. Мы разочарованы, что не смогли увезти домой три очка, но теперь надо думать о следующих матчах.
Наша группа очень сложная, хотя было бы странно ожидать чего-то другого в Лиге чемпионов. Будет сложно, но если мы будем продолжать играть так же, то сможем добиться необходимого результата, - цитирует игрока официальный сайт Интера.
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