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Эшли Янг увидел лишь один положительный момент в матче с Шахтером

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Не проиграли

Эшли Янг увидел лишь один положительный момент в матче с Шахтером
Новина українською

Английский полузащитник итальянского "Интера" Эшли Янг прокомментировал результат 2 тура Лиги чемпионов - поединка на выезде с донецким "Шахтером" 0:0.

Игрок остался недоволен ничьей.

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Единственным положительным моментом этого матча является то, что мы не пропустили. Мы разочарованы, что не смогли увезти домой три очка, но теперь надо думать о следующих матчах.

Наша группа очень сложная, хотя было бы странно ожидать чего-то другого в Лиге чемпионов. Будет сложно, но если мы будем продолжать играть так же, то сможем добиться необходимого результата, - цитирует игрока официальный сайт Интера.

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В статье: Эшли Янг Шахтер (Донецк) Интер (Милан)
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