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Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером
Из-за большого количества работы в обороне
Атакующий полузащитник донецкого "
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Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.
Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать вместе и приложить максимум усилий, - цитирует Соломона сайт УЕФА.
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
28.10.2020 в 08:31
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