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Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Из-за большого количества работы в обороне

Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером
Новина українською

Атакующий полузащитник донецкого "Шахтера", израильский легионер Манор Соломон высказался о матче с итальянским "Интером" во 2 туре Лиги чемпионов (0:0).

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Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.

Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать вместе и приложить максимум усилий, - цитирует Соломона сайт УЕФА.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Интер (Милан) Манор Соломон
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Комментарии (1)
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can (Торонто, Львов)
28.10.2020 в 08:31
Расскажи это Коноплянке, который обозначает такую игру, но не предпринимает конкретных действий. Женя много сделал для Днепра, сборной ,и - это ценится, но нельзя жить старым богажем. У него остался последний ЧЕ, во время которого он может доказать всей Украине, что его не зря считали топом. Женя, выздоравливай и доказывай всей Украине, что мы не зря в тебя верим.
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