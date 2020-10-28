Манор Соломон объяснил, насколько необычным для него был матч с Интером

Атакующий полузащитник донецкого " Шахтера ", израильский легионер Манор Соломон высказался о матче с итальянским "Интером" во 2 туре Лиги чемпионов (0:0).

Мне как атакующему игроку, который любит забивать голы и отдавать голевые передачи, было очень сложно все время возвращаться назад.

Но иногда нужно делать это, ты вынужден быть защитником. Нам следовало работать вместе и приложить максимум усилий, - цитирует Соломона сайт УЕФА.