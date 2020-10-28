Ковалюк: Сразу после замены Дентиньо на Тайсона у ворот Шахтера стали возникать моменты

Владимир Ковалюк, экс-игрок "Динамо", "Шахтера", "Волыни", "Карпат" и "Днепра", а сегодня футбольный тренер, прокомментировал итог поединка горняков с итальянским "Интером" во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

Эксперт еще перед поединком прогнозировал, что Шахтер сыграет с миланцами вничью. После матча он выделил несколько моментов в игре.

Если взять начало, то "Шахтер" неплохо играл. Затем Дентиньо получил травму, вышел Тайсон и они остались без центрального нападающего. Сразу после этой замены каждые 2 минуты были моменты у ворот "Шахтера": 15, 17, 19 минуты - "Интер" мог выйти вперед! Но ребята "Шахтера" молодцы, выдержали давление. Это можно занести в позитив. Это очко очень дорого.