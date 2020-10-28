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Ковалюк: Сразу после замены Дентиньо на Тайсона у ворот Шахтера стали возникать моменты
Угадал результат матча
Владимир Ковалюк, экс-игрок "Динамо", "Шахтера", "Волыни", "Карпат" и "Днепра", а сегодня футбольный тренер, прокомментировал итог поединка
Эксперт еще перед поединком прогнозировал, что Шахтер сыграет с миланцами вничью. После матча он выделил несколько моментов в игре.
Если взять начало, то "Шахтер" неплохо играл. Затем Дентиньо получил травму, вышел Тайсон и они остались без центрального нападающего. Сразу после этой замены каждые 2 минуты были моменты у ворот "Шахтера": 15, 17, 19 минуты - "Интер" мог выйти вперед! Но ребята "Шахтера" молодцы, выдержали давление. Это можно занести в позитив. Это очко очень дорого.
Никто не мог бы прогнозировать такого успеха. В первом тайме линия обороны "Шахтера" поднималась очень высоко, возникали свободные зоны, где, как мы видели, хорошие передачи шли со стороны "Интера" за спину центральных защитников оранжево-черных. И вот во втором тайме Каштру внес коррективы: "горняки" "сели" ниже, на линию штрафной. И "Интеру" уже не так легко было открывать свободные зоны, как в первом тайме.
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